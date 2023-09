Nomadness, il quinto appuntamento nel “Mare nostro”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si tratta del quinto appuntamento insieme al festival che già ci ha fatto viaggiare attraverso la cultura e i sapori del Mar Mediterraneo, del Mar dei Caraibi, del Mare d'Oriente e dell’Oceano Pacifico. La location è sempre quella suggestiva del parco verde del Nomad Hostel (Viale della Serenissima 1) e, per questo nuovo appuntamento in programma il prossimo fine settimana, protagonisti saranno artisti e sapori della nostra terra, o meglio del nostro mare, inteso come l’Adriatico e la laguna con i suoi prodotti, le sue tradizioni e i suoi talenti. Gli appuntamenti Come da abitudine, si partirà venerdì 25 dalle 18:00, con il dj set del collettivo Spaghetti Disco, che per questo appuntamento condivideranno il palco con The Obscure Music Club, che ci accompagneranno con le tipiche sonorità italo disco - funky - groove. Una serata che raccoglie quindi due dei collettivi più in voga del panorama clubbing della Marca. In apertura, sempre in Djset, Cioss. Il sabato (inizio previsto per le 17:00) oltre al consueto spazio dedicato alla musica, con l’esibizione live della band Dalyrium Bay, seguito dal dj set del mitico Angelino Albanese (storico resident de ilMuretto nei primi anni 2000), vedrà come protagonista l’arte grazie alla collaborazione con il Treviso Comic Book Festival, che porterà infatti l’esposizione dell’illustratore trevigiano PortFrodo. La domenica (inizio previsto sempre per le 17:00) avrà due grandissimi protagonisti musicali del nostro territorio, uno dal vivo e l’altro in consolle. Sul palco ci sarà spazio, infatti, per il grande Furio (Pitura Freska) con i suoi “Congiuntivi Defunti”, per uno show sensazionale. A chiudere la tre giorni sarà Roger Ramone con uno dei suoi dj set tutt’altro che banali. La proposta culinaria A mantenere uno standard elevato non solo musicale ma anche culinario saranno alcune delle più celebri e tipiche specialità del nostro territorio, portate da Etto, con bigoli in salsa, busara e tiramisù, da Bacaroad, con mozzarelle in carrozza e frittura di pesce e dallo stand del Nomadness, che proporrà panini con la porchetta e patatine. Ancora una volta Nomadness ha scelto così di valorizzare differenti realtà locali, selezionando quelle più coerenti con il tema del mese. All’interno dell’area sarà presente un parcheggio dal costo di un euro, mentre l’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti.