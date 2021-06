"Non chiamatemi Cenerentola" arriva al Parco degli Alberi Parlanti

Sono passate alcune settimane dall’apertura, domenica 9 maggio, del lungo cartellone di Un Posto all’Ombra, attesissima rassegna per bambini e famiglie ideata e organizzata da Gli Alcuni, che porta tanti spettacoli di qualità sul palco sotto il grande Cedro del Libano al Parco degli Alberi Parlanti. Qui è stata allestita la Alcuni Arena, che rispetta le norme anti-Covid e che consente fino a 202 spettatori di potersi sedere, adeguatamente distanziati, e di godersi tutti gli appuntamenti. Un lusinghiero tutto esaurito ha premiato lo sforzo de Gli Alcuni e da ora in avanti fino alla fine dell’estate gli spettacoli si susseguiranno ogni domenica e mercoledì pomeriggio.

Domenica 6 giugno alle 17 va in scena “NON CHIAMATEMI CENERENTOLA”, con Cristina Ranzato, che porta in scena una nuova versione della celebre fiaba, in cui prima di mezzanotte la protagonista Celeste vede accadere l’improbabile… perché nelle fiabe nulla è impossibile.

“I sogni son desideri di felicità ma io vivo a una distanza siderale da quell’essere normale che appartiene solo a chi non si meraviglia più di un fiore, o di un tocco di colore, e si pone limiti”. Canta così la giovane orfana alle prese con sorellastre e nomignoli spiacevoli. “Non chiamatemi Cenerentola!” risponde la ragazza a tutti quelli che si prendono gioco di lei, del suo indaffarato e frenetico tentativo di seguire i buoni consigli materni. Per fortuna c’è l’amorevole anziana nonnina che è sempre pronta ad aiutarla nel momento del bisogno: forse è una maga o una fattucchiera, forse è una fata o una madrina, l’unica cosa certa è che lei crede ancora nei miracoli. E a Celeste i miracoli capitano, per davvero, sembra in continua balia degli eventi ma il fato infine le è benigno…

- Il programma si può trovare sulla pagina FB https://www.facebook.com/ParcoAlberiParlanti, che mese per mese pubblica il cartellone di Un Posto all’Ombra.

- È consigliata la prenotazione del posto a sedere, attraverso questo form: https://cutt.ly/sbx53Ul oppure si può chiamare il numero 0422.694046 o scrivere a info.parco@alcuni.it.

- Si raccomanda di arrivare al Parco 30’ prima dello spettacolo per l’acquisto dei biglietti | se si desidera scegliere il proprio posto in platea si può acquistare il biglietto in prevendita nei giorni precedenti lo spettacolo.

