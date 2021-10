Nonsonounmurales: 13 opere in finale

In concomitanza con la celebrazione della Giornata Europea delle Fondazioni, la Fondazione Cassamarca ha lanciato un contest riservato agli studenti per la realizzazione di un’opera artistica partendo dall’immagine simbolo della giornata (una mamma che allaccia le scarpe al figlio), che è stata realizzata anche come murales nella parete esterna del Teatro delle Voci a Treviso dai ragazzi di: Fondazione Oltre il Labirinto, Associazione Adelante Onlus e Treviso Bulls Hockey in Carrozzina.



Tra tutte le opere pervenute, che erano in linea con le previsioni del bando, verrà scelto un vincitore, che riceverà un buono da spendere in libreria.



Le 13 opere finaliste sono da oggi esposte a Casa dei Carraresi dove è possibile ammirarle e anche esprimere la propria preferenza. Tutte le opere sono state anche caricate sui profili social di Fondazione Cassamarca e anche qui possono essere votate esprimendo un like.



Gli studenti che hanno realizzato le opere finaliste frequentano tutti il Liceo Artistico Statale di Treviso e sono: Anouk Maiano, Silvia Morgante, Anna Fielbrand, Chiara Michielan, Leonardo Baldin, Sara Tagliapietra, Alessandro Giuliano Scarpa, Luisa De Franceschi, Beatrice Ferretti, Sebastiano Antonio Scarpa, Angelica Moro, Ferretton Tania, Marco Cecchini.

