Note di speranza - Concerto per sostenere il Bairro da Juventude dalla Città di Criciuma (Brasile)

È con grande entusiasmo che il "Centro aiuto alla Vita - Movimento per la vita di Vittorio Veneto" invita tutta la cittadinanza a partecipare a un evento straordinario che si terrà giovedì 5 ottobre 2023, alle ore 20.30, presso l'Auditorium del Seminario Vescovile a VITTORIO VENETO. Si tratta di "NOTE DI SPERANZA", un concerto corale benefico che promette di stupire e commuovere, ma soprattutto di fare del bene.

Sul palco ci saranno il coro Bairro da Juventude dalla Città di Criciuma (Brasile) e il talentuoso gruppo locale Gli Sconcertati. Un'occasione unica per riunire due realtà musicali differenti e creare un evento magico che ci toccherà dritto al cuore. L'ingresso sarà libero con "offerta responsabile"per sostenere i progetti straordinari della Missione BAIRRO DA JUVENTUDE. Questo ente accoglie e assiste migliaia di bambini poveri, carenti e denutriti, noti come "meninos e meninas de rua". La maggior parte di loro ha origini venete, quindi è una grande opportunità per mostrare il sostegno da parte della nostra città.

GLI SCONCERTATI

Il coro Gli Sconcertati nasce nell’autunno 2009 dall’idea comune di un gruppo di amici che condividevano la passione per la musica e voglia di stare assieme per divertirsi, cantando. Il 19 Marzo 2011, diretti dal maestro Giorgio Susana e accompagnati al pianoforte dal Maestro Andrea Mazzer, avrebbero esordito come coro a Vittorio Veneto. Fino ad oggi si sono esibiti in più di 100 concerti, soprattutto nella provincia di Treviso, ma non sono mancati trasferte e palcoscenici prestigiosi, come la Chiesa Luterana di Trieste, il conservatorio Pollini di Padova, il teatro Duse di Asolo o il teatro Remondini di Bassano del Grappa, il teatro Accademia di Conegliano e la chiesa di S. Egidio di Gambettola. Numerose anche le partecipazioni ad iniziative di raccolta fondi per Enti ed Associazioni benefiche e le iniziative formative oltre a diversi laboratori di canto corale, aperti al pubblico, con svariati maestri e compositori. L’autunno del 2016 ha segnato una tappa importante per il coro che, a sette anni dalla nascita, registra il suo primo CD, dal titolo “Sette - #fuoridalrigo”, uscito all’inizio del 2017. Nel 2018 il coro ha vinto il 1° Premio nella propria sezione (Vocal Pop, Gospel/Spiritual) al Festival della Coralità Veneta e si è aggiudicato, nel Concerto Finale, il Premio della Critica “Carlo Bologna” e il Premio del Pubblico. Nel 2019 il coro si è aggiudicato il 2° premio (1° premio non assegnato) al Concorso Nazionale Corale di Vittorio Veneto nella categoria D (Vocal pop-jazz, gospel e spiritual), oltre al premio ASAC come miglior coro veneto iscritto al concorso.



IL CORO VOCI DI SPERANZA - Bairro da Juventude

Il Coro Voci di Speranza é nato nell´agosto del 1990. È frutto di un progetto educativo - musicale piú ampio in cui sono coinvolti 150 bambini e adolescenti da 9 a 14 anni. Negli ultimi decenni al canto corale si é aggiunta la musica strumentale che arricchisce e esalta la capacitá e il talento dei ragazzi. La proposta del progetto educativo-musicale è l’iniziazione e la formazione musicale dei bambini, mirando a migliorare la loro vita e cercando di sviluppare il loro pieno potenziale artístico-culturale. In questi 33 anni di esistenza del Coro Voci di Speranza, sono state realizzate migliaia di presentazioni culturali. I momenti piú belli della vita del coro sono stati: la 1° tournée internazionale Italia- Svizzera realizzata nel 2005, la 2° tournée internazionale Italia – Svizzera realizzata nel 2009. Il 16 maggio 2009 il coro canta per il Santo Padre Papa Giovanni Paolo II. Nel 2010 canta nel Parlamento (Camera dei Deputati) in Brasilia. Nel 2005 esce il primo CD e nel 2011 il secondo CD dal titolo “ Um presente para o futuro”.