NOTE DI MALANOTTE

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE 2022 dalle ore 19.30 alle ore 21.30

Officina del Vino – Via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

welcome@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422 1847211

INGRESSO A PAGAMENTO: 28.00 €

PARKING Officina del Vino

in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV) - adiacente la cantina con ingresso separato dai vigneti in Via Cal di Treviso

1 vitigno – 3 eventi!

Quest'anno abbiamo deciso di celebrare la nuova annata di Malanotte Del Piave DOCG 2019. Festeggiamo la SETTIMANA DEL RABOSO con tre eventi in Cantina interamente dedicati a questo vino di pregio:

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE – ANTEPRIMA DEL MALANOTTE DOCG

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE – NOTE DI MALANOTTE

VENERDI’ 25 NOVEMBRE – L’INSOLITO MALANOTTE: CENA CONTROCORRENTE

Avete mai partecipato a una degustazione musicale?

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE vi faremo riscoprire la piacevolezza di coinvolgere tutti i sensi in una degustazione guidata durante la quale le note del Raboso si fonderanno alle note musicali di @alicedalcol creando una sinfonia tra gusto e melodia!

PROGRAMMA EVENTO

Una melodia per ogni vino.

La degustazione musicale sarà guidata da Sabrina Rodelli, sommelier FISAR e responsabile commerciale della Cantina, che vi farà immergere tra le diverse sfumature del vitigno Raboso.

Il tutto accompagnato dal delicato suono del violino e della chitarra di Alice Dal Col.

ORE 19.30 – INIZIO degustazione musicale

WINE, FOOD & MUSIC – Ogni vino in degustazione sarà accompagnato dalla dolce melodia del violino di Alice Dal Col e da finger food. A fine degustazione un delizioso primo piatto perfetto da abbinare alle diverse tipologie di Raboso in degustazione

Ore 21.30 - CHIUSURA EVENTO

INFO e PRENOTAZIONE EVENTO

L’evento si svolgerà presso la nostra “Officina del Vino”

Per prenotare il tuo posto:

