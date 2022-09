Note d'organo a Santa Croce: ecco l'audizione del Maestro Riccardo Gnudi

Per gli amanti della musica, un appuntamento da non perdere. Giovedì 22 settembre, dalle ore 17, sarà possibile assistere gratuitamente all'audizione organistica pubblica del maestro Riccardo Gnudi.

Nato a Pisa nel 1985, il M° Gnudi si è diplomato in Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di musica “Luigi Cherubini” di Firenze. Ha successivamente conseguito l’ARCO Diploma al Royal College of Organists di Londra, il Post-Gradum al Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma (Vaticano) e il Master of Fine Arts all’Accademia di Musica “Artisten” dell’Università di Göteborg (Svezia).

Già Organista titolare e Direttore musicale della Chiesa Nazionale di S. Stefano dei Cavalieri (2009-2015) e Secondo Organista della Cattedrale di Pisa (2010-2015), nel 2015 si è trasferito in Svezia, dove nel luglio 2017 ha vinto il Concorso per il ruolo full-time di Maestro di Cappella e Organista della Parrocchia luterana di Karlskoga. Dedito alla ricerca artistico-musicale, ha pubblicato vari lavori: L’Organo Svedese (2020), The Tuscan Organ (2021), Italiens Orgelhistoria (in svedese, 2022), Marco Enrico Bossi e la Svezia (2022).

Il M° Gnudi farà precedere l'esecuzione musicale da un suo intervento sull'organaria veneta.



PROGRAMMA



Frottola IV da “Frottole intabulate da sonare organi”, 1517 – Andrea Antico (1470 ca.-1540)



Ricercare del Quinto Tuono - Andrea Gabrieli (1533-1585)



Canzone Ariosa - Andrea Gabrieli



Fantasia del Quarto Tono - Giovanni Gabrieli (1557-1612)



Marchia del Sig.r Benedetto Legati (XVIII secolo)