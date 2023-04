NOTE DI PRIMAVERA: APERITIVO CON DEGUSTAZIONE VINI BIO E VENDITA VINO SFUSO

VENERDI’ 28 APRILE dalle ore 17.00 alle ore 21.00

Cantina Pizzolato - VIA IV NOVEMBRE, 12 Villorba (TV)

PREZZO EVENTO: 15.00 €

----

VENERDI’ 28 APRILE dalle ore 17.00 alle ore 21.00 celebriamo le nuove annate dei nostri vini certificati bio: un aperitivo degustazione dove potrete scoprire tutti i nostri vini biologici accompagnati da cicchetti preparati dal nostro chef.

Sarà, inoltre, occasione per presentarvi la novità di quest’anno: il nostro punto vendita si allarga per offrirvi un ventaglio più ampio delle nostre proposte. Avrete la possibilità di portare a casa il nostro vino bio sfuso. Una selezione di tre varietà biologiche del territorio vinificate con cura e passione dai nostri enologi: un vino bianco e un vino rosso fermo e un bianco frizzante da uve Glera.

----

DETTAGLI EVENTO:

Allietati da un sottofondo sonoro di musica dal vivo, durante l’aperitivo potrete assaggiare le nuove annate dei nostri vini bio in isole degustazione e avrete a disposizione i nostri enologi Walter e Luca che vi daranno qualche consiglio utile per il corretto imbottigliamento del vino sfuso. Il tutto sarà accompagnato da cicchetti preparati dal nostro chef con prodotti bio provenienti dalla nostra azienda agricola o da aziende locali

ORE 17.00 - Apertura Evento “Aperitivo di Primavera”

FOOD&WINE: degustazioni libere in isole degustazione, delle nuove annate dei nostri vini bio! I vini saranno accompagnati da mini cicchetti preparati dal nostro chef

Tutti i prodotti presenti sono provenienti dalla nostra azienda agricola BIO e da aziende agricole locali che seguono la nostra stessa filosofia

----

La scelta di proporre il vino sfuso nel nostro punto vendita è stata dettata dalla volontà di offrirvi un ventaglio più ampio delle nostre proposte rimanendo sempre coerenti con l’idea di offrire un vino buono, sano proveniente da uve biologiche ed etico al contempo. Il vino sfuso promuove il riuso delle bottiglie che già si posseggono in casa

----

INFO EVENTO

Il prezzo di 15.00 € include:

Degustazioni FREE e guidate dal nostro staff dei nostri vini BIO

Cicchetti in accompagnamento

Potete portare con voi il vostro contenitore che avete già in casa per acquistare il nostro vino sfuso, nel caso non foste muniti non preoccupatevi: vi forniremo noi tutto il necessario

Il Wine shop della Cantina sarà aperto per tutta la durata dell’evento

----

PRENOTAZIONI

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA: in fase di prenotazione chiediamo di indicarci eventuali intolleranze o allergie alimentari.

Proposte vegane e vegetariane su richiesta

experience@lacantinapizzolato.com

+39 0422 928166 oppure +39 0422847211

----

INFO EVENTO:

Parcheggio fronte Cantina in Cantina Pizzolato - VIA IV NOVEMBRE, 12 Villorba (TV)



Rimanete aggiornati su tutti i nostri eventi: segui i nostri profili Instagram @pizzolatowine_experience @cantinapizzolato e Facebook @cantinapizzolato