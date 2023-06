Latteria Soligo festeggia 140 anni di attività con una giornata all’insegna dell’eccellenza, della cultura, del territorio e delle persone. Sabato 1° luglio, a partire dalle ore 16.00, presso lo stabilimento di Farra di Soligo, prenderà il via la Notte Bianca del Gusto 2023 che vedrà, al fianco del Presidente Lorenzo Brugnera e del Sindaco Mattia Perencin, anche il Governatore del Veneto, Luca Zaia.

In questa occasione, il Presidente di Regione del Veneto presenterà il suo ultimo libro nel talk-show dal titolo “Ragionando con Luca Zaia: I pessimisti non fanno fortuna, la sfida del futuro come scelta”, incontro moderato dal giornalista Luca Pinzi. A seguire, con il presidente di Latteria Soligo, Lorenzo Brugnera, e tanti illustri ospiti, si terrà un convegno che cercherà di analizzare la storia di Latteria Soligo con particolare attenzione ai suoi 140 di attività tra tematiche sociali, culturali, economiche, agroalimentari, turistiche, sportive e di sostenibilità che hanno caratterizzato il percorso della Latteria.

La festa proporrà anche tanti momenti di divertimento: il cabaret di Marco Cadorin, gli itinerari alla scoperta dell’arte casearia con le visite al caseificio Soligo e l’apertura degli stand gastronomici in cui le degustazioni di prodotti tipici saranno accompagnate dai vini partecipanti al Concorso Enologico “Fascetta d’oro” della Primavera del Prosecco Superiore. E, per concludere, grande chiusura di serata con Festa in musica con Enrico Nadai e i finalisti del Concorso canoro “Vocivere della Pedemontana Veneta 2023”.

“Sono davvero orgoglioso di annunciare il ritorno della Notte Bianca del Gusto nella sua sede naturale qui presso la Latteria Soligo – commenta il Presidente Lorenzo Brugnera - Prima di tutto devo ringraziare le persone che si stanno adoperando per l’organizzazione e la riuscita della manifestazione; questo perché noi siamo abituati a vedere sempre le cose finite e, troppo spesso, diamo per scontato tutto il lavoro oscuro che c’è “dietro” questi eventi. In secondo luogo, vorrei invitare tutta la Comunità a partecipare a questa giornata celebrativa dei nostri 140 anni, una bellissima storia. Infine, un ringraziamento particolare al Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, da sempre vicino ai valori che Latteria Soligo rappresenta”.

“Latteria di Soligo ha rappresentato, rappresenta e rappresenterà passato, presente e futuro della nostra Comunità – prosegue il Sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin - Dopo gli anni di sospensione dovuti alla pandemia, torniamo finalmente a festeggiare la Notte Bianca del Gusto qui a Soligo, nel posto dove è nata. Sarà una festa celebrativa dei soci, dei lavoratori, dei collaboratori e anche di tutti i cittadini che vedono Latteria Soligo come una vera e propria “Istituzione territoriale”. Mi auguro davvero che l’intera Comunità partecipi a questo evento, ricchissimo di iniziative. Un grande grazie al Presidente Lorenzo Brugnera e a tutti i suoi collaboratori che, ogni giorno, attraverso lavoro e passione, rendono possibili giornate come questa”.

Programma della Manifestazione:

· Ore 16.00 Benvenuto – Saluti del Presidente Lorenzo Brugnera e del Sindaco Mattia Perencin

· Ore 16.15 Presentazione del libro di Luca Zaia: “I pessimisti non fanno fortuna. La sfida del futuro come scelta” – Modera Luca Pinzi

· Ore 17.30 140 anni di Latteria Soligo - Convegno a tema

· Ore 18.15 Il comicissimo BERTO – Pillole di cabaret con Marco Cadorin

· Ore 18.45 Arte Casearia – Visita al Caseificio Soligo

· Ore 19.00 Degustare per conoscere – Apertura stand enogastronomici con degustazioni* di prodotti tipici e vini del Concorso enologico “Fascetta d’Oro”

· Ore 21.30 Festa in Musica – Concerto di chiusura con Enrico Nadai e i finalisti del Concorso canoro “Vocivere della Pedemontana Veneta 2023”

Concorso Vocivere

Le quattro cantanti che si esibiranno sono allieve della scuola e sono:

· Michela Fabbian: vincitrice categoria VociSenior della 4ª edizione del Concorso Canoro Vocivere della Pedemontana Veneta 2023.

Canterà: Adagio di Lara Fabian - Girasole di Giorgia - Come saprei di Giorgia

· Linda Boscolo: finalista categoria VociTeen del Concorso Canoro Vocivere della Pedemontana Veneta e Premio della Critica.

Canterà: Bellissima di Annalisa, Flowers di Miley Cyrus, Benvenuto di Laura Pausini

· Isabella Visentin: finalista categoria Vocisenior del Concorso Canoro Vocivere della Pedemontana Veneta e Premio della Critica.

Canterà: America di Gianna Nannini, Non è l'inferno di Emma Marrone, Because the Night di Patti Smith

· Michela Pozzebon, seconda classificata categoria Vocisenior del Concorso canoro Vocivere della Pedemontana Veneta.

Canterà: At last di Etta James, All that jazz dal musical Chicago, Movin' on up nota come sigla della famosa commedia americana The Jeffersons