Una grande festa dedicata a degustazioni delle eccellenze locali, divertimento e scoperta del territorio. È questa la Notte Bianca del Gusto, evento di valorizzazione delle produzioni enogastronomiche delle colline del Prosecco DOCG promossa e organizzata da Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco e Latteria Soligo per far vivere al pubblico la vera essenza di queste terre. Sabato 6 luglio, nello storico stabilimento di Latteria Soligo, il pubblico non solo potrà degustare, nella grande “piazza” allestita nella sede della Latteria Sociale a Farra di Soligo (TV), prodotti gastronomici d’eccellenza accompagnati dalle migliori produzioni vinicole di una terra unica al mondo.

Ricchissimo il programma della serata, durante la quale si svolgerà anche il “Gran Galà della Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco” con i riconoscimenti del X Concorso Enologico Nazionale Fascetta d’Oro che premierà le migliori etichette tra le oltre 200 presentate in esposizione e degustazione nelle Mostre del Vino della Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco. Un programma, quello della Notte Bianca del Gusto, volto a valorizzare l’intero territorio delle colline trevigiane e la loro cultura. Per questo, durante la giornata di sabato, la manifestazione offrirà diversi appuntamenti dedicati ad arte, storia, e ambiente di queste suggestive terre, che si metteranno in mostra con itinerari naturalistici, visite guidate ed imperdibili appuntamenti di degustazione.

La festa proporrà anche tanti momenti di divertimento: l’animazione di Radio Company, gli itinerari alla scoperta dell’arte casearia con le visite al caseificio Soligo e l’apertura degli stand gastronomici in cui le degustazioni di prodotti tipici saranno accompagnate dai vini partecipanti al Concorso Enologico “Fascetta d’oro”. E, per concludere, grande chiusura di serata con il taglio della torta per il 5° anniversario della nomina a Patrimonio dell’Umanità delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.

GRAN GALÀ DELLA PRIMAVERA DEL CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO

È l’appuntamento più “spumeggiante” dell’anno, quello che celebra le migliori interpretazioni enologiche del territorio e segna la chiusura ufficiale della rassegna “Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco”. Sabato 6 luglio, dalle 18.00, Latteria Soligo ospiterà il Gran Galà con le premiazioni del X° Concorso Enologico Nazionale “Fascetta d’Oro”, nel centenario del Metodo Martinotti, promosso da UNPLI Treviso d’intesa con l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi). In questa occasione saranno finalmente svelati i campioni tra le circa 200 etichette in gara. Il Primo Premio sarà una splendida opera d’arte del M° Valentino Moro, Scultore e “Fabbro Artistico”.

LA NOTTE BIANCA DEL GUSTO

Tra degustazioni, visite guidate, itinerari naturalistici e dj set a cura di Radio Company, la manifestazione offrirà la possibilità di vivere in modo davvero completo le suggestive colline del Conegliano Valdobbiadene DOCG.

• “LE VIE DEL GUSTO” – Percorsi, racconti e sapori nelle “Terre del Prosecco Superiore”: dalle 17.00 cinque diversi itinerari, ognuno con una sua specifica tematica, proporranno il territorio in modo del tutto nuovo, offrendo al pubblico non una semplice visita guidata ma un percorso esperienziale, coinvolgente, appassionante e gustoso!

• “STAND GASTRONOMICI 100% GLUTEN FREE”: a partire dalle 20.00, Latteria Soligo aprirà le proprie porte per La Notte Bianca del Gusto. Un momento di grande festa e un’occasione imperdibile per degustare i vini vincitori del X° Concorso Enologico Nazionale Fascetta d’Oro a cui si potranno liberamente abbinare prodotti e piatti locali, a partire dalle eccellenze di Latteria Soligo, custode della tradizione lattiero-casearia di queste terre. Un percorso gastronomico per la prima volta totalmente “Gluten Free” che ognuno potrà costruire su misura, grazie al coupon degustazione; il vino è compreso nel biglietto.

Non mancheranno i grandi piatti locali, come il tradizionale Spiedo con polenta e patatine del Gruppo Alpini Soligo; il Risotto con zafferano, zucchine in fiore e Casatella Trevigiana DOP a cura di Assocuochi; la Pizza Margherita senza glutine e senza lattosio della pizzeria Tramonti del Maestro Mirko Fariello; una golosa selezione di Formaggi di Latteria Soligo, il Gelato di Latteria Soligo ed il Tiramisù dell’Istituto Beltrame di Vittorio Veneto.

• “FESTA IN MUSICA”: dalle 20.30, come in tutte le feste che si rispettino, non mancherà la musica grazie al dj set e l’animazione a cura di Radio Company. Si ballerà con la musica del Dj Gianluca Pacini e l’animazione di Laura Agostino

• “TAGLIO DELLA TORTA”: alle ore 23.00, chiusura in dolcezza con l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e il taglio della torta per festeggiare il 5^ anniversario dalla nomina delle nostre Colline a Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

Un evento davvero per tutti e reso possibile grazie alla collaborazione tra Latteria Soligo, il mondo Pro Loco, gli Alpini, i Carabinieri in congedo e le Amministrazioni locali.