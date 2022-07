"Una notte in Casa Malipiero" - “L’armonioso labirinto”

Una notte in Casa Malipiero, assaporando un concerto di suoni e parole dedicato ad uno dei più grandi compositori del Novecento, tra i più illustri cittadini di Asolo. Venerdì 15 luglio alle 18.45 Centorizzonti Estate 2022, in collaborazione con EstOvest Festival, invita ad entrare nel mondo fisico e spirituale del compositore Gian Francesco Malipiero con la pièce “L’armonioso labirinto”, in prima assoluta. Lo spettacolo, con Guido Barbieri, testo e narratore, e Claudio Pasceri, violoncello, debutta nel Giardino di Casa Malipiero (lungo il Foresto Vecchio all’altezza della Chiesa di San Gottardo) dove si trova la casa in cui visse per circa cinquant’anni il compositore Gian Francesco Malipiero e dove lui trascorreva il tempo libero (Venezia 1882-Asolo 1973). La grande casa, con i labirintici locali, così come il giardino e la Grotta in cui Malipiero volle essere sepolto, di proprietà di Fondazione Malipiero, apriranno e saranno accessibili al pubblico per l’occasione, nell’ambito del programma di Centorizzonti Estate 2022.

“Alla sua raccolta di testi per il “teatro da musica” Gian Francesco Malipiero imprime un titolo volutamente ossimorico: L’armonioso labirinto. Espressione enigmatica che riprende anche per licenziare uno studio sulla evoluzione del linguaggio armonico tra Zarlino e Padre Martini”, racconta Guido Barbieri. “Da una parte il labirinto, il luogo, par excellence, in cui ci si smarrisce, dall’altra l’armonia, il “luogo”, invece, in cui i sentieri si ricongiungono. Anche Casa Malipiero si presenta, a chi ha la fortuna di poterla visitare, come un incrocio di contrari: per un verso è un labirinto di stanze, scale, corridoi, immagini, biblioteche, per l’altro lascia affiorare, dalla memoria di un tempo sospeso, una indecifrabile armonia dei sensi, delle idee, delle intenzioni. È questo gioco di ombre e di contrasti che il nostro “concerto di suoni e parole” cerca di raccontare”. Ad accompagnare il racconto, che avrà come sfondo il Giardino, Casa Malipiero, ma anche la cripta dove il compositore scelse di riposare, le musiche di Ivan Fedele, Johann Sebastian Bach, Giovanni Bonato, Paul Hindemith, Pascal Dusapin, Giuseppe Colombi, Salvatore Sciarrino.

Nel programma musicale vi sono due prime esecuzioni: “Nel presentimento dell’abete di Giovanni Bonato (prima esecuzione assoluta); “50 notes en 3 Variations di Pascal Dusapin”, (prima esecuzione italiana). L’inedito spettacolo si inserisce in una cornice unica: “Abbiamo recuperato e reso nuovamente accessibile il Giardino di Casa Malipiero, di proprietà di Fondazione Malipiero, tramite interventi di pulizia, il ripristino delle gradinate e la ricostruzione dell’area scenica, con il coordinamento della dirigente dell’Ufficio Cultura Chiara Carinato, per permettere al pubblico di godere del teatro all’aperto entrando in contatto con l’anima artistica di Malipiero, sia attraverso lo spettacolo incentrato sulla sua figura, sia attraverso altri inediti appuntamenti che vedranno protagonista Luca Scarlini (il 29 luglio in “La fabbrica illuminata”) e il campione mondiale di poetry slam 2022 Lorenzo Maragoni (7 agosto) nell’ambito di Centorizzonti Estate 2022”, le parole dell’Assessore alla Cultura del Comune di Asolo Gerardo Pessetto. In programma visite guidate a Casa Malipiero alle ore 17.30 e, al termine dello spettacolo, a cura di Laura Tourguide.

Biglietti: 10 € intero (8 € ridotto) lo spettacolo, 5 € la visita guidata a Casa Malipiero e Giardino.

Prenotazioni: online eventbrite.it; tel. 3711926476. Biglietteria un’ora prima sul luogo. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Duse.

www.echidnacultura.it