"La notte dei sauri giganti" al Parco degli Alberi Parlanti

Mentre al Parco degli Alberi Parlanti per tutta l’estate si susseguono con cadenza bisettimanale gli spettacoli per bambini di “Un posto all’ombra” organizzati dal Centro di Produzione Teatrale Gli Alcuni, il fine settimana che si avvicina promette un grandissimo divertimento e tanta emozione con un fantastico show in notturna che si svolge all’interno del parco . Tre i suggestivi appuntamenti, da venerdì 19 a domenica 21 luglio, di “LA NOTTE DEI SAURI GIGANTI”, per la regia di Sergio Manfio.

A rendere lo show davvero unico, oltre alla simpatia e alle gag travolgenti del Capi e del suo Assistente (Sergio Manfio e Francesco Manfio), ci saranno le magiche bolle di sapone giganti del Mago delle Bolle (Teatro Moro) e gli strabilianti, giganteschi dinosauri gonfiabili a grandezza naturale – unici in Europa! – di Filippo Gallina che riproducono fedelmente i grandi sauri – c’è addirittura un Diplodoco alto 18 metri sotto le cui zampe dovranno avventurarsi i bambini coraggiosi!

** Prenotazioni su https://shorturl.at/VWRlU

Un evento itinerante per bambini davvero coinvolgente ed emozionante, e anche un po’ pauroso, il che non guasta mai: è bellissimo avere un briciolo di paura attaccati alla mano del proprio genitore! Insieme al Capi e all’Assistente lo spettacolo prende il via sul palcoscenico sotto il Cedro del Libano, per poi proseguire tra gli alberi secolari del parco, accompagnati dalla luce delle lanterne, fermandosi davanti al Teatrino, passando vicino al laghetto delle tartarughe, facendo sosta davanti alla Cedraia, per poi ritornare davanti al primo palcoscenico. Ad attendere i più piccoli, una grande avventura che vede in azione anche il Mago delle Bolle con le sue fantastiche creazioni aeree e impalpabili e gli straordinari dinosauri gonfiabili creati da Filippo Gallina-Filovola.

LO SPETTACOLO:

Sotto il Cedro del Libano – Lo show comincia con il Capi e l’Assistente che parlano dei grandi dinosauri e di quello che si sa di loro. Il Capi racconta di essere già stato interrogato a tal proposito, e che sapeva tutto, ma proprio tutto… che i Velociraptor usavano le scarpe da ginnastica per correre più veloce, che il Brontolosauro era uno dei 7 nani, che attraversando la strada bisogna fare attenzione ai Camionsauri, e così via! L’Assistente ricorda al Capi a quello che è il tema dello spettacolo, ovvero le prove di coraggio che i giovani dinosauri dovevano superare per essere ammessi nella tribù degli adulti. I bambini del pubblico – insieme ai loro genitori – dovranno ripetere coraggiosamente queste prove. Pronti? Viaaaaa!

Davanti al Teatrino – Nel corso della passeggiata in notturna i bambini potranno fare conoscenza con il primo grande dinosauro, e passargli accanto. L'Assistente spiegherà che la prova di abilità consiste nel far entrare il maggior numero possibile di palle da tennis negli appositi contenitori.

Davanti alla Cedraia – È ora il momento della prova più difficile . I piccoli dinosauri – e i bimbi con loro – devono passare vicino a un grande T-Rex senza farsi vedere… e resistendo alla tentazione di far scoppiare le magiche bolle create dal bravissimo Mago delle Bolle. Ce la faranno?

Sentiero davanti alla Cedraia – Qui si svolge la prova del coraggio : i bimbi dovranno passare sotto le zampe di un altissimo dinosauro senza tremare. Chissà in quanti riusciranno nell'intento, magari tenendo ben stretta la mano di un genitore!

Palco sotto il Cedro del Libano – Guidati dal Capi e dall'Assistente, si torna al punto di partenza. Qui il pubblico sarà impegnato nella divertente prova finale, con grandi palloni che dovranno essere tenuti in aria per la durata di tre canzoni. Sarà divertentissimo…

Le attività teatrali del Parco degli Alberi Parlanti hanno il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso, e fanno parte della rassegna Estate Incantata” del Comune di Treviso.