Notte di stelle al Castrum di Serravalle

GIOVEDI’ 6 AGOSTO ORE 20 “SERATA SOTTO LE STELLE” AL CASTRUM DI SERRAVALLE A VITTORIO VENETO

Vi invitiamo a partecipare alla “Serata sotto le stelle” organizzata con Professione Impresa dal gruppo di Spritz Time nella suggestiva cornice del Castrum di Serravalle nel centro di Vittorio Veneto.

Una serata frizzante che inizierà con l’aperitivo e lo show cooking di Renato Agnolon che allestirà una degustazione Fish & Wine in uno scenario unico sotto le stelle.

Un appuntamento esclusivo con musica e spettacolo dell’attore comico di Canale Italia Andrea Magini.Un modo per ritrovarci e fare nuove conoscenze

Aperitivo di benvenuto con la diretta del gruppo Spritz Time.

Menu degustazione Fish & Wine: antipasto con tre specialità di pesce a scelta - risotto mazzancolle e fior d’arancio – frittura di pescato di Nautilus – sorbetto al limone – vini della cantina

Quota di partecipazione 30 euro. Prenotazione entro il 5 agosto

Info e prenotazioni tel 3462607767 oppure 3484238334

Link prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-notte-di-stelle-al-castrum-114816840260



COME ARRIVARE



Il Castrum di Serravalle è nella parte storica di Vittorio Veneto ed è facilmente raggiungibile dall’uscita autostradale Vittorio Veneto Nord della A27.



Distanze: un’ora di percorrenza da Padova, mezz’ora da Treviso.



https://www.google.com/maps/place/Bed%26Breakfast+Castrum+di+Serravalle/@46.001107,12.287957,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0xf4e50340b76daaa1!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.001107!4d12.287957