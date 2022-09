Notte Europea dei Ricercatori al Museo Civico

Nuovi scavi archeologici a Montebelluna, coloratissime farfalle sui Colli Asolani, la geografia del Montello…questi e altri temi saranno condivisi con il pubblico del Museo Civico di Montebelluna venerdì 30 settembre in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Anche i musei fanno ricerca…è così che contribuiscono alla crescita del proprio territorio rinnovandosi continuamente e il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna non fa eccezione.

Venerdì 30 settembre, dalle 19.00 alle 22.00, esperti archeologi e naturalisti si metteranno al lavoro nelle sale del museo, direttamente a disposizione del pubblico (che potrà anche lavorare con loro). I protagonisti delle ricerche coordinate dallo stesso Museo Civico saranno affiancati dagli educatori museali per coinvolgere i più giovani (3-10 anni) con attività a ciclo continuo. Con l’occasione verrà avviato lo studio della necropoli tardo-romana di Vidor-Piazza Maor reso possibile grazie ad un’erogazione Art Bonus di Banca della Marca al Comune di Montebelluna. E ancora, da non perdere l’ultima osservazione astronomica della stagione a cura della sezione astronomia del Gruppo Naturalistico Bellona.

Ricordiamo che la Notte dei Ricercatori, promossa ogni anno dalla Commissione Europea, crea occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale all’insegna dell’accessibilità.

Ingresso libero e gratuito tra le 19.00 e le 22.00

Per informazioni: 0423 627479 info@museomontebelluna.it www.museomontebelluna.it

Museo di Storia Naturale e Archeologia

Via Piave, 51 - 31044 Montebelluna (TV)

PROGRAMMA

o Archeologia in diretta: il cantiere di scavo in Via Paleoveneti a Montebelluna. A cura di Rossella Brera

o La biodiversità dei lepidotteri dei Colli Asolani. A cura di Giovanni Timossi

o Inventariazione e disegno dei corredi preromani dalla necropoli di Posmon. A cura di Veronica Groppo

o Le geografie del Montello: stato dell'arte. A cura di Francesco Ferrarese

o Art Bonus e archeologia: lo studio della necropoli tardo-romana di Vidor. A cura di Claudia Casagrande

o Conchiglie da tutto il mondo: la collezione malacologica Luigi Torcellan. A cura di Paolo Russo

o Una vita per la ricerca. Ricordo dell'archeologa Annamaria Larese. A cura di Emanuela Gilli

o Dalla Terra allo spazio. A cura di Claudio Franchin Sezione Astronomia del Gruppo Naturalistico Bellona

o Attività e giochi per i giovani partecipanti. A cura degli educatori museali

In collaborazione con la Soprintendenza ABAP per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.