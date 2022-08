"Notte irlandese": cultura, musica e strumenti irlandesi

Il viaggio tra le tradizioni continua, questa domenica arriveremo in Irlanda.

I Rolling Around sono un gruppo di cinque musicisti che vogliono trasmettere l’energia della musica tradizionale irlandese. Session, concerti e collaborazioni hanno formato questi musicisti che si presentano in una formazione inedita e frizzante.

Victor porta sul palco la tradizione irlandese suonando la uillean pipe, la tipica cornamusa che ben si sposa con la brillantezza del suono del banjo di Stefano.

Il ritmo è scandito dal bodhrán, suonato dall’instancabile Cristian.

Infine il bouzouki irlandese, suonato da Matteo.

Tutto è studiato per riscaldare gli animi e dare il via alle danze!



Sul palco:

Matteo Marcon – voce, bouzouki

Stefano Boldrin – banjo tenore, mandolino

Cristian Moretto – bodhran

Victor Zanasco – uilleann pipes, whistle



Vi aspettiamo, l'ingresso è gratuito!



Evento della 33° Rassegna Internazionale del Folklore | Incontriamoci al Museo Case Piavone