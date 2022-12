Ritorna per tutti i bambini "La notte di Natale dei PUPAZZI in Biblioteca" presso la Biblioteca comunale di Susegana. Ecco come funziona:

SABATO 17 DICEMBRE dalle 15 alle 18

Porta il tuo pupazzo del cuore in biblioteca per ascoltare con lui storie coccolose. Lascialo trascorrere la notte lì, insieme ad altri pupazzi.

Le bibliotecarie se ne prenderanno cura, lo sistemeranno comodo e lo aiuteranno a scegliere un libro per te.

LUNEDI' 19 o MARTEDÌ 20 DICEMBRE dalle 14.30 alle 19

Torna a prenderlo in biblioteca: porterai a casa il libro che il tuo pupazzo ha scelto per te e ti invieremo la sua foto mentre sta leggendo!

Per informazioni: biblioteca comunale tel. 0438 437470, e-mail biblioteca@comune.susegana.tv.it, cell. 320 4335988