"Notte a Nordest" da Spazio Solido gli scatti notturni tra città e pianura di Francesco Finotto

SPAZIO SOLIDO ospita gli scatti notturni realizzati dal fotografo Francesco Finotto tra l'estate del 2019 e quella del 2021 nel territorio della pianura veneta a nordest della Laguna di Venezia, tra le provincie di Venezia e Treviso.

Le 24 fotografie rappresentano la discontinuità del cielo notturno del Nordest, quando le distanze tra i punti luminosi si accentuano e i loro raggruppamenti si diradano. Talvolta il buio sembra prevalere, avvolgendo gli edifici con piccole notti. Allora occorre fermarsi, parcheggiare, raccogliere lo spirito e proseguire con la curiosità e i piedi dei botanici. Qui l’oscurità è interrotta da fasci di luce concentrata, dominano i forti contrasti, i colori si fanno violenti e il paesaggio si trasforma in qualcos'altro, come se una regia distratta avesse disperso nel territorio una molteplicità di set cinematografici. La luce inquisitoria dei piazzali si alterna a quella sorprendente degli interni delle nuove costruzioni. Gli stessi capannoni delle vecchie e nuove aree industriali, quelli dei complessi commerciali, che di giorno sembrano scatole di scarpe ingrandite, di notte appaiono meno sciatti e banali.

Proseguendo fin sulla costa, dove la linea del mare si apre all’infinito, la rivista di alberghi e condomini che si offrono alla vista acquista un sapore irreale. Soprattutto fuoristagione il catalogo di Hotel e Residence mostra nella duplicazione seriale delle facciate, nei prospetti irretiti una sorta di angoscia metafisica che avvolge lo spettatore tra pericoli e incantamenti.

“Visti di notte i luoghi della produzione, dei servizi, del commercio e del turismo sembrano posti fantastici, che rinviano alle rappresentazioni del cinema e dei fumetti. Fanno pensare alle fiction, a Batman, a Gotham, agli eroi della Marvel Comics. Da luoghi spenti e banali, si trasformano in ready-made per il cineturismo: luoghi misteriosi e sorprendenti. Acquistano forza evocativa quando non c'è più nessuno, diventano qualcosa quando non sono più niente. Fino alle prime luci dell'alba” commenta Francesco Finotto.

Il vernissage della mostra sarà venerdì 21 ottobre alle 18.30; successivamente la mostra sarà visitabile fino al 6 novembre, il sabato e la domenica, dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.