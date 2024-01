Notte al Parco dello Storga - "Stelle e stalla: conosciamo il cielo"

TORNANO A GRANDE RICHIESTA LE NOTTI AL PARCO STORGA PER BAMBINI E RAGAZZI!

sabato 27 gennaio: STELLE E STALLA: CONOSCIAMO IL CIELO osserviamo le stelle con gli esperti del Gruppo Astrofili e lo staff della Cooperativa Comunica in una notte indimenticabile!

La Cooperativa Comunica con il suo staff naturalistico con sede al Parco La Storga di Treviso presenta per ragazzi e bambini una serata dedicata all’osservazione delle stelle e dei pianeti grazie alla collaborazione con l’associazione Astrofili di Ponte di Piave e a seguire per i più coraggiosi NOTTE AL PARCO!

Sabato 27 GENNAIO

-Attività per tutta la famiglia dalle 16.30 alle 19.00 circa

-Ritrovo h 16.30 presso il piazzale Gruppo Grotte Treviso dove sarà possibile parcheggiare l’auto.

Programma:

• ore 16.30 accoglienza, momento conviviale e presentazione dell’attività,

• ore 17.00-18.00: mentre i più piccoli scopriranno storie e leggende sulle costellazioni con gli educatori de La Storga, gli adulti saranno intrattenuti dal Gruppo Astrofili di Ponte di Piave,

• ore 18.00-19.00: tutti insieme ad osservare stelle e pianeti con il Gruppo Astrofili, a seguire, conclusione e saluti.

La partecipazione ha un costo di 8 euro per i bambini (dai 6 anni d’età) e 10 euro per gli adulti da versare in loco.

Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro giovedì 25 gennaio ore 12,00

In caso di mal tempo l’evento verrà annullato.

qui link iscrizioni:

https://www.lastorga.eu/.../stelle-e-stalla-conosciamo.../

e solo per i bimbi più coraggiosi, l’avventura continua!

Attività per bambini dagli 8 anni ai 12 anni d’età, dalle 18.00 di sabato 27 alle 9.30 di domenica 28.

Ritrovo: presso il piazzale del Gruppo Grotte Treviso (Via Cal di Breda, 132/III, Tv), ore 18.00

Dopo l’accoglienza genitori e figli avranno la possibilità di osservare il cielo con il gruppo Astrofili fino alle 19.00 circa. A seguire la cena e dopo sprofonderemo nelle tenebre per una PASSEGGIATA NOTTURNA in cerca delle magiche creature che affollano il parco.

TRASCORREREMO LA NOTTE insieme, dormendo nei comodi letti messi a disposizione dal Gruppo Grotte adiacente alla sede.

-Costo: €40 euro a bambino da versare tramite bonifico bancario. La quota comprende: cena* (pizza margherita), colazione*(latte, thè, biscotti, pane e marmellata ecc), pernottamento, attività serale e la presenza di 2 educatori per tutta la durata dell’evento.

-Cosa portare: Sacco a pelo, cuscino, pigiama, beauty per l’igiene personale, borraccia, torcia, indossare abbigliamento comodo e scarpe sportive.

-Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro giovedì 25 gennaio ore 12.00. L’iniziativa si svolgerà con almeno la presenza di 13 partecipanti. Sarà data conferma dello svolgimento via e-mail.

qui link iscrizioni:

* informate la segreteria al numero o mail sottostante per eventuali esigenze alimentari.

Per ulteriori informazioni e/o richieste di chiarimenti è possibile contattare il numero della segreteria 391 1242439 dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e 14.00-17.00 o inviare una mail a famiglie@lastorga.eu