Notte di stelle e solidarietà al Castrum di Serravalle

Siamo pronti per ripartire.

Il lockdown non ci ha fermati.

E nasce tutto da uno Spritz.

Si chiama spritz time, la creatura del momento, ideata e fondata da Raffaele Zanon, presidente di Professione Impresa, nonché già assessore regionale alle politiche sociali e alla sicurezza.



Un gruppo il suo nato durante il lockdown e che ha intrattenuto e intrattiene tuttora moltissimi seguaci che si connettono per la diretta alle 19. Durante la quarantena l’appuntamento era giornaliero e ogni giorno c’era un qualche personaggio degno di nota. Si è andati dai medici, ai professionisti, agli imprenditori, ai giornalisti. Tutti a raccontare le loro storie in un contenitore che li raccogliesse tutti.

Poi, complice la ripresa delle attività produttive, per fortuna, gli appuntamenti sono tre volte a settimana in genere e cosa assolutamente originale, ogni volta ci si connette da un posto o locale nuovo, rispettando le norme, di modo da aumentare la visibilità e gli indotti dei titolari.



A questo però Raffaele Zanon, ha sempre detto di voler dare un seguito pratico, e infatti detto fatto, è con grande piacere che vi invitiamo la serata del 6 agosto al Castello di Serravalle di Vittorio Veneto, per lo “Spritz Time Sotto Le Stelle”.

Le danze aprono alle 19. Come da programma durante le dirette.

Siete tutti invitati. A far da padrone lo spettacolo dell’attore di Canale Italia, Andrea Magini e le squisite prelibatezze di Renato Agnolon con un vero e proprio show cooking.



Un modo per conoscersi, per parlare, per confrontarsi, per mettere insieme sinergie e discutere di un nuovo modo di concepire il futuro. Insomma un modo per ripartire.

Ma soprattutto inizierà una raccolta fondi destinata a Casa Priscilla. L’associazione di volontariato con in testa Suor Miriam, autorizzata e accreditata dalla Regione Veneto per accogliere minori che stanno vivendo situazioni di disagio o di abbandono familiare.



Il Castello di Serravalle, meglio noto come Castrum, è una delle dimore storiche italiane più suggestive e raffinate del territorio nazionale, dove è possibile soggiornare e godere dell’accoglienza veneta e dell’atmosfera rilassante dell’antico borgo medioevale.

Che aspettate?

Salite a bordo con noi, anzi a cavallo.

Per info e prenotazioni tel 3462607767 link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-notte-di-stelle-al-castrum-114816840260