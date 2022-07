Notti magiche a Oderzo, shopping fino alle 23: sabato la Festa del Raboso

Oderzo si prepara nel migliore dei modi alla nuova edizione delle Fiere della Maddalena, in programma dal 15 al 25 luglio. Questa sera, mercoledì 13, torna l'appuntamento con le "Notti magiche": negozi aperti fino alle 23 per chiunque voglia approfittare dei saldi estivi. Musica jazz dal vivo accompagnerà la serata che farà da pre-apertura al ricco weekend di eventi in paese. Concerti in piazzetta Tomitano con i Memento Duet, in Corso Umberto I con i Blue Due e in piazza Rizzo con Mago's. Le "Notti magiche" torneranno anche negli ultimi due mercoledì di luglio, il 20 e 27.

Venerdì 15 luglio l'inizio delle fiere con la "Notte rosa" e la camminata solidale, per sole donne, i cui incassi verranno devoluti in beneficenza alla Lilt. Sabato 16 sarà invece la giornata dedicata al Raboso: in programma alle 17 un convegno a Palazzo Foscolo e, a seguire, gli stand della Pro loco in Piazza Grande per bersi un buon calice di vino in compagnia. Appuntamento clou delle Fiere della Maddalena il concerto a ingresso gratuito di Raphael Gualazzi, in programma domenica 24 luglio.