“Notti Magiche” - “Serata V.I.P.”

“Serata V.I.P.” è il leit motiv del quarto appuntamento con “Notti Magiche”, la rassegna di teatro, musica, arte, magia e gusto ideata dalla compagnia teatrale “Fumo Bianco” con la collaborazione del Comune di Mogliano Veneto. Mercoledì 12 luglio sotto i riflettori non ci saranno solamente gli artisti che si esibiranno sul palco, ma anche (e soprattutto) gli spettatori. La Filanda Motta di Campocroce sarà allestita come il set di una premiere, in cui i Very Important Persons, i V.I.P. del titolo, saranno proprio gli spettatori. A partire dalle 20 verranno invitati a sfilare sul red carpet ed a posare come dei divi davanti al “photo wall”, prima di accomodarsi per degustare l’aperitivo che anticipa lo spettacolo, “condito” con i sapori di Nonno Andrea, Salumeria di Eustacchio, Panificio Casellato, Col Sandago e Theresianer.

Alle 21 avrà inizio lo spettacolo che vede il ritorno, a grande richiesta, dell’attrice veneta Cristina Chinaglia, già acclamata la scorsa estate a Mogliano Veneto. L’artista è nota al grande pubblico per le sue partecipazioni a Colorado, La Tv delle Ragazze, Comedy Central, nonché per avere lavorato accanto a Fabio De Luigi, Stefano Fresi, Stefano Accorsi, Diego Abatantuono e Belen Rodriguez. Cristina Chinaglia sarà la star di “Funny Lady”, esilarante stand-up comedy che racconta le vicende di un’attrice convinta di vincere l’agognato Oscar. Ma non tutto andrà per il verso giusto. Ad accompagnarla ci saranno i musicisti Marco Baxa e Cristiano Gallian. Lo spettacolo si terrà alla Filanda Motta anche in caso di maltempo (via della Chiesa di Campocroce 4).

La rassegna “Notti Magiche”, che ha registrato il tutto esaurito nelle tre precedenti date, vede la collaborazione di un nutrito parterre di partner, sostenitori del progetto lanciato da “Fumo Bianco”: Comune di Mogliano Veneto, Hausbrandt, Banca Prealpi SanBiagio, Tema Cultura, Sciuri, GardinQuadri, Casa di cura Giovanni XXIII, Col Sandago, Theresianer, Nonno Andrea, Casellato, Salumeria di Eustacchio e Atelier Home&More.

Ingresso solo su prenotazione, biglietti in prevendita online nel portale Vivaticket e in vendita in loco il giorno dell’evento a partire dalle ore 20. Costo del biglietto 12 euro (aperitivo più spettacolo). Per informazioni: Compagnia “Fumo Bianco” tel. 333-6169835 (Giulia) oppure 392-0086505 (Filippo).