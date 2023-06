L’estate a Silea si annuncia ricca di proposte, capaci di esplorare linguaggi diversi e adatte a tutti i target: mercoledì 21 giugno prenderà il via “Notti magiche”, il cartellone di eventi e spettacoli progettato e realizzato dall’Assessorato alla cultura del Comune di Silea, in collaborazione con Polaris e Cineforum Labirinto, che ci accompagnerà fino a venerdì 8 settembre.

In tutto 13 appuntamenti che accontenteranno non solo i bambini ma anche gli adulti, con proposte che spaziano dalla danza, al cinema, al teatro, alla musica, trovando nei parchi, lungo il Sile, nei sagrati il proprio esclusivo palcoscenico. “Notti magiche – spiega l’assessore all’istruzione e alla cultura del Comune di Silea Angela Trevisin - è un cartellone organico, che tiene conto della varietà di target e di gusti, puntando ad offrire a tutti proposte di alto livello, capaci di soddisfare gli intenditori e incuriosire i neofiti”.

La programmazione inizierà mercoledì 21 giugno alle 20.30 al Parco dei Moreri con “Ode al solstizio”, performance di arte contemporanea del Centro Sperimentale Danza, per proseguire sabato 24 alle 5.30 nell’area verde della centrale idroelettrica di Silea con un appuntamento all’alba divenuto tradizionale e atteso, il “Concerto del Solstizio”, per dare tutti insieme il benvenuto alla nuova stagione estiva accompagnando la suggestione dell’alba con la musica del Swing Italiano Trio di Carlo Colombo.

Venerdì 30 giugno prenderà il via invece la programmazione del “Cinema all’aperto”, per il quale l’orario sarà sempre le 20.45: al Parco dei Moreri di Silea è in programma “Il gatto con gli stivali 2” di Joel Crawford, al quale seguiranno venerdì 7 luglio “L’attimo fuggente” di Peter Weir (stesso luogo), venerdì 28 luglio “Troppo cattivi” di Pierre Perifel sul sagrato della Chiesa di Cendon, venerdì 4 agosto “Frankestein Junior” di Mel Brooks all’Ansa del Sile a Sant’Elena di Silea, venerdì 25 luglio “Ti amerò fino ad ammazzarti” di Lawrence Kasdan al Parco dei Moreri di Silea e venerdì 8 settembre “Il segreto del successo” di Massimo Martelli al Parco dei Moreri di Silea.

Giovedì 6 luglio dalle 18.00 al Parco dei Moreri di Silea l’appuntamento è con Torototela Torototà, festival diffuso di teatro per bambini e famiglie che quest’anno coinvolge i territori comunali di Preganziol, Zero Branco, Silea e Casale sul Sile. A Silea si inizierà con le incursioni letterarie a cura di Libricina, a cui seguiranno pic-nic, anguriata e incursioni teatrali e, a seguire, alle 21.00, lo spettacolo teatrale “Il primo bambino su Marte” del Gruppo Panta Rei. Per concludere la serata in modo magico, l’osservazione del cielo e il gelato.

Il teatro torna venerdì 14 luglio alle 21.00 all’Ansa del Sile a Sant’Elena di Silea, con uno dei capolavori goldoniani, “I due gemelli veneziani” con il Gruppo Teatrale d’Arte Rinascita. Una straordinaria occasione per divertirsi con un testo che ha quasi 300 anni e che, tuttavia, non ha perde l’occasione di rendersi attuale: il merito di Goldoni è quello di usare delle maschere, che rappresentano la caricatura dell’umanità e, per questo, non invecchiano.

Venerdì 21 luglio torna la grande musica con il concerto “Note silenti” del giovane e talentuoso Boidi Piano Duo sull’area del sagrato della Chiesa di Cendon: un’occasione magica ascoltare due i giovani pianisti trevigiani Luciano e Daniele Boidi, già avviati ad una brillante carriera e destinatari di ambìti riconoscimenti, dal Premio Excellentissimus destinato alle eccellenze artistiche nazionali nel 2018, al Premio al Merito del Comune di Preganziol come Eccellenza Artistica Italiana e Internazionale con l’inserimento nella lista delle Eccellenze Pianistiche Venete nel 2020 come migliore duo pianistico, fino alla vittoria in numerosi concorsi nazionali ed internazionali.

Giovedì 31 agosto e giovedì 7 settembre alle 20.30 l’appuntamento sarà con “Burattini al parco” al Parco dei Moreri: nella prima serata andrà in scena “Fagiolino e l’albero della fortuna” della Compagnia I burattini di Mattia, mentre nella seconda si potrà assistere a “Storia di una gabbianella” della Compagnia Ullalà Teatro. Il teatro di animazione rappresenta una duplice occasione per i più piccoli: esso non assicura soltanto divertimento, ha anche con un’importante valenza educativa e rappresenta il primo passo per avvicinarsi al mondo del teatro.

In caso di maltempo e per ulteriori informazioni: Biblioteca comunale di Silea, tel. 0422 365762, biblioteca@comue.silea.tv.it