Notti Magiche a Silea

Estate a Silea fa rima con cultura e con un cartellone ricco di proposte per tutte le età e tutti i gusti, capace esplorare discipline e linguaggi artistici diversi: giovedì 20 giugno prenderà il via “Notti magiche”, la rassegna di eventi e spettacoli progettata e realizzata dall’Assessorato alla cultura del Comune di Silea, in collaborazione con Auser Polaris, che ci accompagnerà fino al 13 settembre.



18 appuntamenti che accontenteranno non solo i bambini ma anche gli adulti, con proposte che spaziano dalla danza, al cinema, al teatro, alla musica, trovando nei parchi, lungo il Sile, nei sagrati il proprio esclusivo e coreografico palcoscenico.

“Notti magiche – spiega l’assessore all’istruzione e alla cultura del Comune di Silea Angela Trevisin - è un cartellone organico, un invito a vivere la cultura in tutte le sue espressioni anche in estate. Sono certa che sia le proposte sia il contesto in cui saranno ambientate sapranno conquistare grandi e piccini, cultori e neofiti”.



La programmazione inizierà giovedì 20 giugno alle 20.30 al Parco dei Moreri con “Ode al solstizio”, performance di arte contemporanea con la regia della ballerina e coreografa Silvia Bugno e la collaborazione del performer Domenico Santonicola, per proseguire venerdì 21 alle 21.00 nell’area verde della centrale idroelettrica di Silea con il coinvolgente concerto di Sile Jazz “Piero Gaddi + Bjørn Solli”, che vedrà esibirsi in un crossover “morbido” tra generi diversi Piero Gaddi (pianoforte), Fabrizio Desideri (clarinetto e sax soprano), Filippo Pedol (contrabbasso), Andrea Beninati (batteria e violoncello) e Bjørn Solli (chitarra).



Sabato 22 giugno alle 5.30 nell’area verde della centrale idroelettrica di Silea, invece, non si potrà perdere l’appuntamento all’alba più atteso, il “Concerto del Solstizio”, per dare tutti insieme il benvenuto alla nuova stagione estiva accompagnando la suggestione dell’alba con la musica del Quartetto Olympia.



Dalla musica alle proposte per i più piccoli: martedì 25 giugno alle 20.30 al Parco dei Moreri ci sarà la lettura animata “Pierello e la valigia magica”, mentre venerdì 28 dalle 18.30 l’appuntamento è con Torototela Torototà, festival diffuso di teatro per bambini e famiglie che coinvolge i territori comunali di Preganziol, Zero Branco, Silea, Casale sul Sile e Roncade che al Parco dei Moreri riserverà ai più piccini incursioni teatrali e letterarie con Libricina, giochi da tavolo, picnic con anguriata e, per concludere, lo spettacolo teatrale “Kalinka” della compagnia Nando e Maila.



Venerdì 5 luglio al Parco dei Moreri alle 21.00 spazio al teatro per tutti con lo spettacolo “Le betoneghe” del Gruppo Teatro delle Arance, mentre martedì 9 alle 20.30 al Parco dei Moreri per i bambini si rinnova la magia con “Pierello e la valigia magica” e l’incanto della lettura animata.



Venerdì 12 luglio alle 21.00 nello scenario unico dell’ansa del Sile di Sant’Elena di Silea si prosegue con “Gnanca un capanon”, spettacolo teatrale di Studio TALes e Compagnia Itinere, mentre sabato 13 alle 21.00 al Parco dei Moreri ci si potrà scatenare durante la serata “Macedonia di musica ’80 – ‘90” con il dj Marino Fossa.



Dopo la danza, la musica e il teatro sono in programma tre appuntamenti con la “settima arte”, il cinema: venerdì 19 luglio, venerdì 2 agosto e venerdì 13 settembre torna il “Cinema all’aperto”, per il quale l’orario d’inizio è sempre le 21.00.



Segue giovedì 25 luglio alle 21.00 alla Biblioteca comunale di Silea un appuntamento imperdibile per chi ama la letteratura e le eccellenze letterarie locali: la presentazione del libro “Le regole della vendetta” (Marsilio, 2024), l’ultimo giallo dello scrittore trevigiano Fulvio Luna Romero, che sarà presente e converserà con Denis Cendron e Giulia Nicoletti.



Il weekend successivo sarà tutto dedicato alla musica: sabato 27 luglio alle 21.00 sul sagrato della Chiesa di Cendon di Silea con il consueto concerto estivo “Note Silenti” che vedrà protagonisti i musicisti Luca Falomi, Alessandro T Turchet e Max Trabucco: presenteranno l’album “Mare aperto”; domenica 28 luglio, invece, al Parco dei Moreri alle 21.00 ci si scatenerà con Onde Beat e le hit degli anni Sessanta e Ottanta.



Giovedì 29 agosto e giovedì 5 settembre alle 21.00 al Parco dei Moreri, per concludere, ad attendere i più piccini ci saranno due nuovi spettacoli di “Burattini al parco”: “Roclò. Il circo segreto degli abbandonati” della Compagnia Claudio e Consuelo e “Il principe ranocchio” della Compagnia Roggero.





In caso di maltempo e per ulteriori informazioni: Biblioteca comunale di Silea, tel. 0422 365762, biblioteca@comune.silea.tv.it