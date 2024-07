Notti magiche a Silea

“Notti magiche”, la rassegna culturale diffusa promossa dal Comune di Silea che ha preso avvio a giugno, riserva questa settimana due imperdibili appuntamenti: il primo giovedì 25 luglio alle 18.30 sul plateatico della Biblioteca comunale con lo scrittore trevigiano Fulvio Luna Romero, che presenterà il suo ultimo romanzo “Le regole della vendetta” (Marsilio, 2024), e il secondo sabato 27 luglio alle 21.00 sul sagrato della Chiesa di Cendon con “Note Silenti”, concerto che vedrà protagonista il trio Falomi/Trabucco/Turchet con il nuovo album “Mare aperto”.



Giovedì 25 luglio Fulvio Luna Romero, conversando con Denis Cendron e Giulia Nicoletti, condurrà il pubblico tra le pagine de “Le regole della vendetta”, il suo ultimo libro: in un Veneto orientale controllato da Santo Di Paola con l’appoggio dei “calabresi” gli affari del boss un giorno si complicano e sulla sua strada compare una donna estremamente pericolosa, che cova vendetta da cinque lunghissimi anni, determinata ad eliminare Di Paola e prendersi il suo territorio.

La presentazione sarà accompagnata dal repertorio di brani rivisitati in chiave acustica della band Royal Acoustic Live, formata da Marco Bilme Biffis, Paride Trevisiol, Fulvio Luna Romero e Davide Zanella.



La musica si potrà ritrovare sabato 27 luglio con il “jazz mediterraneo” del trio composto da Luca Falomi (chitarra), Max Trabucco (contrabbasso) e Alessandro Turchet (batteria e percussioni), che, dopo il disco d’esordio “Naviganti e sognatori” con il quale ha ottenuto ottimi riconoscimenti di pubblico e critica, presenterà la seconda avventura discografica, “Mare aperto” (pubblicato da Abeat Records, come l’album precedente), per il consueto appuntamento estivo di “Note Silenti”. Il titolo “Mare aperto” evoca una distesa d’acqua, che incarna la potenza della natura e risveglia un innato desiderio di esplorazione e di scoperta al di là dell’orizzonte visibile, per ritrovarsi in una realtà dove il tempo sembra essersi fermato.



“I prossimi appuntamenti in programma – spiega Angela Trevisin, assessore alla cultura del Comune di Silea – sono espressione dell’attenta selezione e della qualità che contraddistinguono “Notti magiche”. Fulvio Luna Romero rappresenta un’eccellenza letteraria del nostro territorio, che racconta sotto una luce inedita e coinvolgente, mentre il trio Falomi/Trabucco/Turchet nasce dall’incontro di tre musicisti (uno genovese, uno friulano e uno veneziano) nel segno del jazz e dell’appartenenza alle coste mediterranee e tesse un intreccio di storie nascoste nei riflessi salmastri e sfuggenti dell'Italia marittima”.



Per entrambi gli eventi l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si svolgeranno anche in caso di maltempo.



Per informazioni: Biblioteca comunale di Silea, tel. 0422 365762, biblioteca@comune.silea.tv.it