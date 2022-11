Si accendono le luci di Natale all'outlet di Noventa, uno tra gli alberi più alti in Italia

Indirizzo non disponibile

E’ ancora Natale a . E quest’anno si ritorna alla tradizionale accensione delle luci e del grande albero. Sabato 12 novembre alle 17 si accendono le magiche luci del Natale nelle piazze e lungo le strade e i portici dell’outlet. Sarà illuminato anche il grande albero, alto 32 metri decorato con più di 3.500 palline, uno dei più alti in Italia, visibile già a molti kilometri di distanza.

La cerimonia sarà accompagnata da un’esibizione di danza contemporanea organizzata in collaborazione con il teatro La Fenice di Venezia, con cui Noventa di Piave Designer Outlet ha avviato oramai da diversi anni una partnership consolidata. Lo spettacolo di danza, a cura dello Studio Danza 53 di Mirano, prevede l’esecuzione di coreografie su musiche di Antonio Vivaldi, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Petr Iliç Tchaikowski, Giacomo Puccini. L’iniziativa, come sempre a titolo gratuito, avrà luogo in Campo dell’Acqua davanti all’albero di Natale.