"Nuovi scenari del lavoro dopo la pandemia: come ne usciremo"

La pandemia Covid-19 comporterà una fase di cambiamento radicale nelle dinamiche socio-economiche di ciascuna persona. Dalle abitudini quotidiane, al lavoro alla gestione della vita familiare. Non sarà un momento di passaggio causato da ragioni di forza maggiore sanitarie, bensì un nuovo modo di intendere la vita e un cambiamento nella decisioni e nella propensione al consumo. Il Prof. Daniele Marini, professore di Sociologia dei processi economici all'Università di Padova, nonché nostro concittadino villorbese, ha scritto un saggio “Lessico del Nuovo Mondo”, edito da Marsilio Editore, nel quale descrive il suo punto di vista sulle dinamiche socio-economiche causate dal SARS-COV2.

Qui un breve passaggio:” Viviamo una fase storica inedita che esige di riesaminare, alla luce delle trasformazioni in corso, i paradigmi precedenti. Non siamo di fronte a una semplice evoluzione o accelerazione di un insieme di fenomeni. Non abbiamo davanti un’epoca di cambiamento, ma un cambiamento d’epoca. Perché qualcosa di profondo e sconosciuto sta accadendo, e ci accompagnerà per diverso tempo. Si tratta, quindi, di scrivere una nuova “grammatica sociale” con cui delineare e interpretare quello che si sta dischiudendo come un mondo nuovo. Se mantenessimo le medesime categorie analitiche dell’epoca industriale, paradigma della nostra società occidentale, non riusciremmo più a leggere correttamente la metamorfosi in corso. Come leggere un libro con le lenti sbagliate: vedremmo sfocato. Abbiamo bisogno di individuare un nuovo dizionario di parole che aiuti a rappresentare più correttamente una realtà diversa da quella in cui siamo cresciuti. Non possiamo continuare a interpretare i fenomeni nuovi con le categorie di un tempo. Serve un nuovo lessico".

Abbiamo preso spunto dal suo lavoro per affrontare assieme ad alcune associazioni di categoria, CNA CGIL, CISL e UIL, le prospettive legate al mondo del lavoro. Proprio partendo da un postulato di base che asserisce che il lavoro è condizionato dalle scelte quotidiane dei consumatori finali, ci si chiede come la situazione pandemica abbia già influenzato il mercato del lavoro e quali effetti lascerà anche nella post-pandemia. Pertanto il Coordinamento dei circoli di Treviso Nord del Partito Democratico ha deciso di organizzare un evento online per approfondire l’argomento seguendo i due indirizzi: quello teorico-accademico contenuto nel saggio del Prof. Marini e il contributo delle associazioni di categoria che daranno una testimonianza della situazione attuale sia dal punto di vista datoriale che dal punto di vista dei lavoratori.

La videoconferenza si terrà il giorno 14 maggio 2021 alle ore 18 sulla piattaforma zoom e tramite la pagina facebook di Cambiamo Villorba.