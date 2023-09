Nuovo Codice dei contratti pubblici: corso di formazione

Confcooperative – Federsolidarietà Belluno e Treviso continua ad investire in formazione e attiva un percorso, dedicato alle cooperative sociali, pensato per approfondire le novità del Codice dei Contratti Pubblici, entrato in vigore lo scorso 1° luglio.

Dal 4 settembre 2023 e fino al 20 novembre l’Associazione proporrà alle imprese trevigiane e bellunesi un ciclo di incontri per fornire conoscenze, competenze e strumenti operativi: quattro appuntamenti online e un laboratorio pratico in presenza, curati e condotti da Vittorio Miniero, avvocato amministrativista e formatore specializzato in appalti pubblici.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Cooperat(t)ori di sostenibilità – Azione 2 Sociali due volte”, sviluppato grazie al contributo della Camera di Commercio Treviso Belluno|Dolomiti, in collaborazione con Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana e Ulss 2 Marca Trevigiana.

Il ciclo di incontri è destinato ai responsabili degli uffici gare e progetti delle cooperative sociali e ai loro collaboratori, ai cooperatori interessati a conoscere i nuovi strumenti disponibili nella gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione e ai funzionari e amministratori degli enti locali.

Un programma intenso che si apre il primo lunedì di settembre, alle 14.00, con un webinar orientato alle aspettative create dal nuovo Codice degli Appalti e ai principi che contiene, primo fra tutti quello della sussidiarietà orizzontale; non mancheranno gli approfondimenti dedicati alle priorità del Codice del Terzo Settore rispetto al Codice degli Appalti, alla programmazione e alla figura del responsabile unico di progetto.



Giovedì 7 settembre, sempre dalle 14.00 alle 16.00, si approfondiranno i punti fermi e le flessibilità del Codice; di metodi di scelta del contraente e tipologie di procedure per servizi e forniture di importo superiore a 140 mila euro e lavori di importo superiore a 150 mila euro si parlerà invece martedì 19 settembre. Martedì 3 ottobre saranno invece protagoniste le procedure sopra soglia.



“Il nuovo Codice degli Appalti, - dice Luca Sartorato, presidente di Federsolidarietà Belluno-Treviso - come il disegno di legge Regionale sugli Ambiti Territoriali Sociali, rimette al centro il rapporto di prossimità tra pubblica amministrazione, cittadino e cooperazione sociale. L’obiettivo è da un lato quello di superare la frammentarietà dei servizi, dall’altro quello di costruire reti territoriali tra pubblico e privato sociale capaci di attrarre investimenti e risorse in un ambito, quello dei servizi alla persona, che nei prossimi anni dovrà affrontare gli importanti mutamenti conseguenti ai cambiamenti demografici in atto”.