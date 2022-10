Nutrigenetica e Nutrigenomica: strumenti innovativi e formidabili per migliorare le strategie nutrizionali

Due termini simili per descrivere due discipline diverse, ma complementari. La nutrigenetica è la scienza che indaga quanto la costituzione di una persona (genotipo) influisce sulla dieta. La nutrigenomica invece studia come la dieta influenza l'espressione oppure il silenziamento di un determinato gene e quindi la produzione di sostanze antinfiammatorie oppure infiammatorie Entrambe le discipline si pongono come obiettivo una nutrizione personalizzata che non tenga soltanto conto delle calorie introdotte e della qualità dei cibi, ma anche di come le molecole in essi contenute possano spegnere gli stati infiammatori direttamente all'origine. Le patologie croniche, prima causa di morte nei paesi occidentali e principale motivo del progressivo abbassamento della qualità della vita, sostengono e in molti casi sono la causa diretta di quasi tutte le malattie: tutti i disturbi dell'apparato gastrointestinale, il diabete di tipo 2, l'ipertensione, i disturbi cardiocircolatori, le malattie neurodegenerative come Parkinson e Alzheimer, il dolore cronico, i deficit immunitari e le neoplasie sono esempi lampanti di come l'infiammazione cronica debba essere affrontata con urgenza, prima di tutto attraverso il cibo che mangiano che può diventare un nostro alleato formidabile. Durante il seminario intensivo di nutrigenomica verranno indicati i cibi che contengono le molecole utili a contrastare l'infiammazione cronica a partire dai meccanismi cellulari, le loro caratteristiche e le combinazioni ideali per trarre il massimo beneficio. Verranno inoltre prese in esame le costituzioni, alcune patologie correlate e le migliori strategie per prevenirle e, in generale, migliorare lo stato di salute. Il seminario è aperto a tutti e potrà essere seguito sia in presenza (Treviso) sia online. Al termine verrà consegnato a tutti il materiale didattico, la registrazione audio-video delle due giornate e l'attestato di partecipazione. Iscriversi e partecipare è semplice: potete telefonare alla nostra segreteria al n. 3474087058 oppure inviare una mail a lenergiavitale@hotmail.it