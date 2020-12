Un’oasi di ascolto - Parliamo della pandemia

L’isolamento, pur necessario in questa fase è fonte di ansia, preoccupazioni e stress. Per questo motivo nasce il progetto di collaborazione tra l’erboristeria “Granello di Senape” e la Dottoressa Nicoletta Zampieri: l’Oasi di Ascolto sorge come proposta per rispondere alla sempre maggior richiesta in questo periodo di aver un luogo sicuro di confronto e di relazione. Due incontri pomeridiani individuali, tenuti dalla psicoterapeuta, Nicoletta Zampieri, dove poter dar voce ai propri pensieri e timori. Giorni: il 21 dicembre dalle 15 alle ore 19 e il 29 dicembre dalle 15 alle ore 19.

Luogo: Via Nazionale, 10, 31027 Spresiano

Per SOLE informazioni: n.zampieri@libero.it

Per SOLE prenotazioni e 0422 725359, orario di negozio.

Zampieri Nicoletta, Psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo interattivo. Ha tenuto corsi di Counseling motivazionale, corsi di Motivazione al Cambiamento presso aziende ospedaliere e Comunità Terapeutiche e in gruppi per familiari. Dopo la formazione specifica con l’associazione Lidap, segue problematiche legate ad attacchi di panico. Nel 2019 ha partecipato agli incontri promossi da Prefettura di Venezia “Intrecci pericolosi: bullismo, dipendenze, devianze giovanili” e “Il ruolo del referente scolastico nel bullismo”. Collabora con alcune scuole del territorio, tenendo un punto d’ascolto per studenti, genitori e insegnanti. Come si evince da quanto già esposto i principali campi di interesse riguardano i Disturbi da Uso di Sostanze, i Disturbi del Controllo dell’Impulso ed i Disturbi d’ Ansia. E’ inoltre docente su temi legati alla comunicazione ed attualmente svolge attività psicodiagnostica e clinica presso il proprio Studio a Dolo (Venezia).

Il "Granello di Senape" nacque nel 1988 e il piccolo seme iniziò la sua crescita. Siamo un' erboristeria che si interessa di alimentazione biologica e macrobiotica, piante officinali, essenze floreali per aiutare le persone a ritrovare un loro equilibrio e benessere psicofisico. Crediamo nel potere curativo delle piante grazie ai loro principi attivi ma anche attraverso l'energia che racchiudono. Lo studio e la ricerca sono fondamentali per noi, sia nel campo dell’erboristeria che dell' iridologia e naturopatia. Abbiamo contatti anche internazionali con ricercatori e studiosi convinti che attraverso la ricerca e lo scambio sia possibile raggiungere dei risultati per il perfetto riequilibrio della persona. Produciamo internamente prodotti erboristici grazie alla nostra esperienza e ricerca nel campo dell' iridologia, tuttora vengono verificati attraverso il test Kinesiologico eseguito su un numero notevole di persone per trovare la formulazione migliore. Tutti i locali dove viene effettuata la lavorazione dei nostri prodotti sono stati isolati da tutte le correnti geopatogene per far si che siano invasi da energie armoniose e positive. Il Laboratorio è autorizzato dal Ministero della Sanità. Nel 1999 la ditta si trasforma in s.r.l. con il nome de "Il Crisolito" mantenendo il nome "Il Granello di Senape" per l’erboristeria, nel 2000 abbiamo dato inizio ad un progetto eco-solidale in Equador per gli indios della foresta amazzonica scoprendo e studiando questa farmacia a cielo aperto qual è la foresta amazzonica con padre Josè. Nei nostri prodotti ci sono piante che arrivano da vari paesi del mondo, vengono usate sia per i loro principi attivi ma anche per la loro energia molto forte dovuta alla crescita selvatica, al tipo di terreno, al sole dei luoghi di provenienza; nel preparare i nostri prodotti, oltre ad una particolare cura, ci mettiamo tanto amore e gioia, perché solo attraverso l’amore e la gioia noi possiamo ritrovare la salute e la serenità per poter avere una migliore qualità di vita.