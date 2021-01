Associazione Oblique: al via il corso onlie su scrittura, fotografia e video

L’Associazione culturale Oblique di San Biagio di Callalta propone nel mese di gennaio un ciclo di incontri online su tre ambiti – scrittura, fotografia e video – sviluppati attraverso interviste e workshop con professionisti di ciascun settore. La volontà è quella di riscoprire i mezzi che ci accompagnano nei nostri viaggi, reali o immaginari, in un momento in cui viaggiare è diventato difficile. Ogni modulo tematico verrà sviluppato in due appuntamenti: un’intervista live Facebook con l’autore e un workshop di tre ore su iscrizione nel weekend.

Il primo modulo sarà introdotto oggi martedì 12 gennaio, ore 21.00 live sulla pagina Facebook di Oblique, con l’intervista al giornalista e scrittore Roberto Ferrucci, docente di scrittura creativa all’Università di Padova e Ca’ Foscari di Venezia. Domenica 17 gennaio, ore 10.00 – 13.00 su piattaforma Zoom, seguirà il workshop di introduzione al reportage narrativo: la scrittura tra letteratura e giornalismo.

Il secondo modulo sulla fotografia sarà introdotto martedì 19 gennaio, ore 21.00 live sulla pagina Facebook di Oblique, con l’intervista alla fotografa Camilla Martini, fotogiornalista e documentarista specializzata in giornalismo multimediale alla Fondazione Lelio Basso di Roma, e cinema alla Scuola Romana di Cinema. Sabato 23 gennaio, ore 15.00 – 18.00 su piattaforma Zoom, seguirà il workshop di introduzione al reportage e alla fotografia narrativa.

Il terzo e ultimo modulo sulla narrazione audiovisiva sarà introdotto martedì 26 gennaio, ore 21.00 live sulla pagina Facebook di Oblique, con l’intervista al collettivo DEHORS/AUDELA, formato da Salvatore Insana (regista, videomaker) e Elisa Turco Livieri (performer, coreografa). Domenica 31 gennaio, ore 15.00 – 18.00 su piattaforma Zoom, seguirà il workshop di introduzione alla narrazione audio-visiva.

Per ogni workshop è richiesta l’iscrizione all’indirizzo oblique.sanbiagio@gmail.com con indicato: nome e cognome; corso a cui si vuole prendere parte; documento di identità allegato. Ogni workshop è aperto ad un massimo di 20 corsisti; su 10 posti verrà data priorità di iscrizione a residenti nel comune di San Biagio di Callalta. Non sono richieste conoscenze pregresse per partecipare ai workshop. Le iscrizioni chiudono rispettivamente: mercoledì 13 gennaio ore 12.00 per il corso di scrittura; mercoledì 20 gennaio ore 12.00 per il corso di fotografia; mercoledì 27 gennaio ore 12.00 per il corso audio visivo.