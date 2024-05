"Ad occhi spalancati e chiusi” - Mostra di Stefania Serio

Tutto pronto per la nuova mostra personale dell’artista emergente Stefania Serio. Dal 4 al 12 maggio si terrà, presso l’oratorio dell’Assunta in piazza Cima a Conegliano, la mostra della giovane pittrice “Ad occhi spalancati e chiusi”, a cura di Simone Ceschin, nell’ambito della rassegna d’arte proposta dall’Associazione Culturale INTArt. Il vernissage è in programma sabato 4 aprile alle ore 18.30 e l’esposizione è aperta da venerdì a domenica dalle 12 alle 20.

Nata e cresciuta a Conegliano, Stefania Serio, 27 anni, è un'artista autodidatta che ha trovato la sua voce creativa attraverso la pittura. Dopo aver conseguito una laurea in filologia e letteratura italiana presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, ha intrapreso un nuovo percorso all'Accademia di Belle Arti della stessa città. Un viaggio a Parigi a 23 anni ha acceso in lei la scintilla dell'espressione artistica, desiderio che si è intensificato durante il periodo di pandemia. Il tempo a disposizione le ha permesso di riscoprire la passione per la pittura, rimasta sopita per anni. Sperimentando con diversi soggetti e tecniche, Stefania Serio si concentra principalmente sull'utilizzo di colori ad olio e acrilici. La sua arte nasce da un'esigenza profonda di dare voce al proprio mondo interiore, traducendo emozioni e riflessioni in immagini evocative. Nonostante la sua formazione autodidatta, Stefania ha già partecipato a diverse mostre nel territorio veneto, creando un piccolo mercato per le sue opere. In un sistema artistico che spesso rappresenta un ostacolo per i giovani emergenti, Stefania Serio è riuscita a costruire solide basi per il suo percorso creativo.

“L’Associazione Culturale INTArt, qualche mese fa, mi ha chiesto se avessi voglia di fare una personale, la prima reazione è stata “sì certo perché no!” poi ho riflettuto molto su cosa sono io ora e su cos’è la mia arte, e se mi “meritassi” questa opportunità - commenta l’artista Stefania Serio - Mi sono iscritta da poco all’Accademia di Belle Arti di Venezia, ho cambiato totalmente le mie prospettive e sto ripartendo da capo. È un momento strano, un momento di transizione, che paradossalmente non mi fa sentire instabile, perché quello che faccio ora è in sintonia con chi sono sempre stata, e ciò mi dà sicurezza. Nonostante io mi senta finalmente così salda al mio essere, spesso mi pervade la sindrome dell’impostore e penso di non essere mai pronta e di non meritarmi le cose che mi accadono, però stavolta ho deciso di buttarmi. In questa mostra ho scelto di farvi entrare nel mio nuovo mondo, un mondo da attraversare a occhi spalancati e chiusi. Vi aspetto il 4 maggio”.