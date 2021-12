Sotto l’albero… Oderzo citta’ dipinta

La celebre Opitergium romana mostra il suo affascinante e forse poco conosciuto volto di città dipinta.

Nobili cittadini e ricchi mercanti infatti fecero riccamente decorare le facciate dei loro palazzi, che ancora oggi possiamo ammirare.

L’itinerario percorre il centro cittadino toccando piazze, strade e corti alla scoperta il ricco patrimonio di immagini e decorazioni affrescate che impreziosiscono la città.

La Vostra Guida sarà FEDERICA FOSSALUZZA.



Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Piazza Grande, davanti al duomo, ore 14.45

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 25 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail o messaggio. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a federica.fossaluzza@gmail.com oppure un messaggio al 3491927947.

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 15 del 18/12/21.



IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O DI IMPEDIMENTO A CAUSA DI NUOVE DISPOSIZIONI ANTICOVID LA VISITA VERRA’ RINVIATA AD ALTRA DATA.