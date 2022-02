Oderzo…di gusto

Questa volta oltre a scoprire le diverse sfaccettature della città, ricca di testimonianze artistiche e architettoniche di diverse epoche, scopriremo anche i gusti dei suoi abitanti…dalla salsa di pesce di epoca romana al celebre vino del Sindaco, passando per i lussuosi banchetti dell’epoca veneziana…

La Vostra Guida sarà FEDERICA FOSSALUZZA.

Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: Piazza Grande, davanti al duomo, ore 14.30

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone



Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail o messaggio. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a federica.fossaluzza@gmail.com oppure un messaggio al 3491927947.

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 19 del 19/2/2022.



IN CASO DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE O DI IMPEDIMENTO A CAUSA DI NUOVE DISPOSIZIONI ANTICOVID LA VISITA VERRA’ RINVIATA AD ALTRA DATA.