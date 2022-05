Alle Fiere della Maddalena arriva anche Raphael Gualazzi

Ormai definito il programma della prossima edizione delle Fiere della Maddalena promosse dall?Amministrazione comunale di Oderzo dal 15 al 25 luglio: dieci giorni intensi di manifestazioni e spettacoli che spazieranno dal cabaret alla musica, dalla moda all?eno-gastronomia.

L?inizio è previsto per venerdì 15 luglio con l?apertura ufficiale del tradizionale parco divertimenti in Piazzale Europa mentre alle ore 20,00 da via Garibaldi (stazione FS) partirà la 4^ edizione della Notte Rosa Oderzo, percorso cittadino notturno con arrivo in Piazza Grande organizzato dall?Associazione Nuova Atletica 3 Comuni in collaborazione con la delegazione cittadina LILT. Sabato 16 il Consorzio Pro Loco Opitergino Mottense, in collaborazione con il Comune di Oderzo, organizza l?appuntamento con il Raboso in Piazza, iniziativa che, oltre a valorizzare il caratteristico vino, grazie all?impegno delle Pro Loco, darà modo di assaporare i prodotti tipici del territorio nei 10 gazebo dislocati in Piazza Grande. Contemporaneamente, nel padiglione coperto, si terranno incontri tematici, degustazioni guidate, ed uno show cooking che vedrà protagonista uno degli storici chef più rappresentativi della Marca Trevigiana nonché autore di numerosi libri di cucina: Armando Zanotto.

Si riprenderà martedì 19 alle ore 21,00, in Piazza del Foro Romano, con uno spettacolo proposto dal gruppo Teatro dei genitori scuole di Oderzo dal titolo le avventure di Shrek. Mercoledì 20, in Piazza Grande, i Papu si esibiranno nello spettacolo promosso da Confartigianato del mandamento Oderzo-Motta dal titolo ?Ho sempre fatto così?, atto unico con personaggi multipli in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Contemporaneamente i negozi del centro storico rimarranno aperti fino alle ore 23,00 in occasioni delle Notte Magiche dedicate ai saldi. Giovedì 21 l?attenzione si sposta sul Parco di Palazzo Foscolo dove Fondazione Oderzo Cultura Onlus presenta lo spettacolo Alice nel paese delle meraviglie inserito nel calendario della rassegna Parcoscenico. Divertimento e allegria ritorneranno ancora una volta alle Fiere della Maddalena con lo spettacolo Riso fa buon sangue organizzato per venerdì 22 da AVIS Comunale di Oderzo in collaborazione con le Avis del comprensorio. Serata particolarmente ricca di appuntamenti quella di sabato 23, ad iniziare dalle ore 19.00 fino alle ore 23.00, con ?Le vie dei gòeosèssi?, percorso eno-gastronomico con partenza da Piazza Carducci. Si potranno degustare cicchetti e prodotti tipici in abbinamento ai vini del territorio, negli 8 punti del percorso che si snoderà lungo il Centro Storico di Oderzo (in caso di maltempo, rinviato alla sera successiva). Sempre sabato, a partire dalle ore 20,00, si terrà la premiazione dei vincitori del concorso comunale Balcone Fiorito, iniziativa aperta a tutti i cittadini di Oderzo che mira ad incentivare la cura del verde della città attraverso l?abbellimento di balconi, davanzali, giardini e aiuole. A seguire, finale del Concorso canoro Oderzo Musica d?Estate organizzato dal Coro Città di Oderzo nel corso del quale, in attesa della classifica conclusiva, potremmo assistere allo spettacolo di magia dell?illusionista Martin. Domenica 24 la grande musica italiana d?autore ritorna protagonista, ad Oderzo, con l?esibizione del cantautore Raphael Gualazzi con una data del suo tour dal titolo ?Bar al Sole? dove l?artista rende omaggio ai grandi cantautori italiani, da Morandi a Graziani ed altri. L?ingresso è gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Palasport con ingresso fino ad esaurimento dei posti. Infine, Calle del Torresin si vestirà a festa con luci e colori per salutare le Fiere della Maddalena, che si concluderanno nella serata di lunedì 25 con il tanto atteso ritorno della sfilata di moda Sotto le Stelle che inizierà alle ore 21,00. Le Fiere della Maddalena, sono organizzate in collaborazione con l?agenzia Eventi di Conegliano.