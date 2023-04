Oderzo Fiorita - 5^ edizione

Dal 14 aprile al 16 aprile 2023 Oderzo si trasforma in un immenso salotto fiorito. Un colorato giardino cittadino che coinvolge tutto il centro storico. Un evento unico, molto atteso dopo che l’ultima edizione ha portato in città più di 15.000 persone.

Oderzo Fiorita sarà accompagnata da un ricco programma di appuntamenti musicali e danzanti, giochi per bambini e famiglie, allestimenti a tema su tutte le vetrine degli esercizi del centro storico.

Ogni via di Oderzo avrà il suo fiore:

- magnolia per Battisti e Manin

- rosa per la Piazza Grande, Piazza Castello e Toresin - glicine per via Mazzini e Garibaldi

- margherite per via Roma e Piazzale Europa

- camelia per Umberto I

- narcisi per piazza Rizzo, via Martini e via Spinè

Inoltre come città di tappa del Giro d’Italia, i negozianti avranno anche la vetrina in Rosa, una sorpresa per tutti. In Piazza Grande troverete il Gazebo Rosa con materiale informativo e palloncini rosa per tutti.

I locali del centro storico proporranno menù dedicati al tema primaverile con prodotti speciali.

Mascotte e animazione per tutte le vie del centro storico e le piazze di Oderzo.

Vi aspettiamo quindi il 14 aprile per lo shopping nelle vie del centro storico e la sera dalle ore 19 con Flora, l’aperitivo Green che aprirà l’intrattenimento di Oderzo Fiorita presso Lievito 35 di fronte Piazza Castello.

Nello specifico da venerdì 14 aprile nel pomeriggio, inizieranno gli allestimenti di Piazza Grande e Piazza Carducci, il polmone verde della manifestazione con fiori, piante e molto altro, a cui si aggiungerà sabato pomeriggio 15 aprile anche Piazza Castello, teatro della prima fattoria didattica di Oderzo Fiorita e del percorso Bike dedicato ai più piccoli.

Domenica 16 aprile le vie del centro storico saranno chiuse al traffico e aperte all’esposizione e agli eventi dei negozi del centro storico tra sfilate e intrattenimento.

Quest’anno sempre di più Oderzo Fiorita è pensata per le famiglie con elementi attrattivi in ogni zona della città, un evento dedicato al tempo libero di qualità da trascorrere insieme, alla spensieratezza del weekend in famiglia, alla gioia del riscoprire la vita all’aria aperta.

Domenica 16 aprile:

- In Via Umberto I ci saranno i negozi del centro storico che esporranno le novità primaverili, oltre ad espositori di artigianato, fiori e piante.

- In via Pescheria espositori, aperitivo e fritto di pesce con lo spettacolo dei trampolieri, bolle di sapone e palloncini fioriti.

- In Via Garibaldi i tanto attesi giochi antichi e le letture animate, esposizioni dei negozianti e locali opitergini oltre ad aziende di macchinari agricoli con le ultime novità del settore.

- Piazza Rizzo e via Martini saranno uno dei cuori dell’animazione per i più piccoli con il gonfiabile e le animatrici più divertenti.

- In Piazza del Foro Romano intrattenimento per grandi e piccini.

- Porta Friuli e via Cesare Battisti vedranno le scuole di danza esibirsi per il pubblico di Oderzo Fiorita, eventi all’interno dei negozi e molto altro sia sabato 15 aprile sia domenica 16 aprile.

SU PRENOTAZIONE

Oderzo Cultura propone Domenica 16 aprile dalle 11.00 alle 12.00

ARTISTI IN ERBA

Lettura animata e laboratorio creativo di manipolazione dell'argilla e semina.

Osserviamo la bellezza della natura con gli occhi, le orecchie e le mani. Sperimentiamo materiali e consistenze, per creare insieme una piccola "opera d'arte" di cui prenderci cura e veder... fiorire!

Attività su prenotazione, rivolta ad un massimo di 20 bambini.

Info e prenotazioni> prenotazioni@oderzocultura.it

Il programma è in via di definizione e ci saranno presto altre novità ed aggiornamenti.