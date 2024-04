Dal 12 aprile al 14 aprile 2024 Forò lancia per la prima volta in assoluto Oderzo Fiorita Creatività Artigiana, un nuovo format che prende le origini dalla famosa Oderzo Fiorita, ma si evolve per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Il nuovo evento vede Oderzo trasformata in una Festa di Primavera dedicata non solo ai fiori, come tradizionalmente è stato negli ultimi anni, ma all’artigianato, all’hobbistica, al buon cibo locale e internazionale. Il tutto allietato da danza, band musicali, dj set, animazione e laboratori per bambini. Una vera festa a cielo aperto dedicata alle famiglie, ai giovani e ai senior che possono viversi la città in totale serenità e sicurezza.

Negozi e locali propongono eventi, laboratori, sfilate e menù dedicati: lo shopping nei negozi del centro storico non è mai stato così coinvolgente e stimolante. Un evento unico, molto atteso che porta in città più di 20.000 persone in tre giorni. Ogni via di Oderzo ha il suo fiore distintivo e quest’anno per la prima volta grazie al supporto di Ondulkart e Isosystem ci saranno aree selfie con strutture fiorite in cartone e polistirolo:

- magnolia per Battisti e Manin

- rosa per la Piazza Grande, Piazza Castello e Toresin

- glicine per via Mazzini e Garibaldi

- margherite per via Roma e Piazzale Europa

- camelia per Umberto I

- narcisi per piazza Rizzo, via Martini e via Spinè

Nello specifico da venerdì 12 aprile nel pomeriggio, inizieranno gli allestimenti di Piazza Grande e Piazza Carducci, il polmone verde della manifestazione con fiori, piante e molto altro, a cui si aggiungerà sabato pomeriggio 13 aprile anche Piazza Castello, teatro del percorso Bike dedicato ai più piccoli offerto dal Pedale Opitergino, della prima area Artigianato e Hobbisti con zona Food dedicata a tutti..

Inoltre domenica 14 aprile in Piazza Castello parteciperà per la prima volta La Fattoria Didattica Sanmi e i visitatori avranno l'opportunità di scoprire l'emozione di interagire con alcuni animali della fattoria, scoprire cosa mangiano e imparare l'importanza della sostenibilità ambientale. Ci saranno diverse attività ludiche ed educative per tutta la famiglia.

Domenica 14 aprile le vie del centro storico saranno chiuse al traffico e aperte all’esposizione e agli eventi dei negozi del centro storico tra sfilate e intrattenimento. Quest’anno sempre di più Oderzo Fiorita Creatività Artigiana è pensata per le famiglie con elementi attrattivi in ogni zona della città, un evento dedicato al tempo libero di qualità da trascorrere insieme, alla spensieratezza del weekend in famiglia, alla gioia del riscoprire la vita all’aria aperta.

“Questa è la terza Oderzo Fiorita che organizziamo ed è stato evidente a tutti noi come il format dovesse evolvere per incrementare il suo successo. Il mercato delle fiere all’aperto di piante e fiori è cambiato, sempre più questo tipo di espositori fa fatica a partecipare ad eventi all’aperto per costi di personale, viaggio, incertezza del meteo e così via. Unito a questo, il fatto che il nostro target sono le famiglie, che oltre al verde, vogliono sempre di più animazione per i bambini, aree food per passare momenti di convivialità e passeggiare tra bancarelle di artigianato e oggettistica varia, abbiamo deciso di proporre una nuova edizione, la prima Oderzo Fiorita Creatività Artigiana. Abbiamo quindi creato delle zone tematiche per soddisfare tutte le esigenze: dal venerdì 12 alla domenica 14 il polmone verde di Oderzo sarà Piazza Grande, Piazza Carducci, Piazza Del Grano e Campiello del Duomo. Qui troverete rose antiche, ulivi, alberi da frutto, fiori e piante e bulb i di ogni genere. Sabato e Domenica aree animazione, esposizione artigianato e food in Piazza Castello e Piazza Rizzo e gli spettacol i di danza in Porta Friuli, Vi a Cesare Battisti. Domenica da lle 8 alle 19 il clou in tutto il centro storico chiuso al traffico con espositori, animazione, food, giochi antichi e molto altro in Via Umberto I, via Pescheria, Via Martini e via Garibaldi. Vi aspettiamo per vivere Oderzo n ella sua bellezza più intensa, Oderzo come la vogliamo veder e sempre.” - sostiene Ilaria Caroli, Presidente in c arica di Forò Ass.ne

“Oderzo Fiorita" è un evento sempre molto apprezzato dagli opitergini , che porta anche un grande numero di visitatori da tutta la Provincia, creando in quel weekend un indotto significativo a tutte le attività commerciali. Quest ’anno si è voluto creare un ev ento il più eterogeneo possibi le, dandogli una veste nuova, includendo anche il mondo arti giano oltre che quello florovi vaistico. Il programma è davvero molto ricco, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie con le tante attività previste, ma an che attrarre i giovani impleme ntando l’intrattenimento music ale.” - ribadisce Tommaso Marchetti assessore al Commercio.

PROGRAMMA