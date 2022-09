Oderzo Food Fest 2022: quarta edizione dal 30 settembre al 2 ottobre

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre si svolgerà la quarta edizione di "Oderzo Food Fest". Incontri, eventi e tre aree riservate al commercio alimentare e alla ristorazione: si tratta del mercato "Miaidea" in Piazza Grande, dei birrifici ed attrazioni in Piazza Carducci e della festa siciliana "A Vucciria" al Parco Salacè.

Miaidea

Mercato Italiano Alimentare con le specialità tipiche regionali, in cui sono coinvolti Az. Agricole, Produttori Alimentari e Commercianti da tutt’Italia. L'obiettivo è portare nelle piazze italiane prodotti alimentari regionali di prima qualità, certificati e tracciabili, non presenti nella grande distribuzione. Prerogativa è che prima si assaggia poi si compra! Gli operatori commerciali saranno orgogliosi di far assaggiare i prodotti della propria terra agli avventori e di dare una spiegazione dettagliata su qualità e filiera produttiva.

A Vucciria

Prelibatezze dolci e salate della Sicilia: il patrimonio enogastronomico siciliano è una storia densa dove si ritrovano le influenze arabe, greche e normanne. Per questo la Sicilia ha un immenso patrimonio di gusto e di prodotti tipici. L’evento della festa siciliana ricrea le atmosfere dell’isola, in particolare del rinomato quartiere, "A’ Vucciria" di Palermo, attraverso un mercato enogastronomico dove il visitatore immerso in un percorso sensoriale di gusto, sembra di essere all’interno dei uno dei mercati delle città siciliane. A chiudere l’offerta, la presenza dell’attore Tony Sperandeo, protagonista di tantissimi film, serie tv ed amatissimo dal pubblico. Per l'occasione sarà allestita un'area selfie dedicata. Tutte le giornate della manifestazione saranno ad ingresso libero. Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 24.