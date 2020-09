Il kaffè filosofico: Corpi

Rassegna filosofica a cura del filosofo Marco Tuono sul tema: CORPI

Ciclo di incontri a cadenza settimanale :

Giovedì 3 settembre

"Freud: Il corpo e l'altro"

Giovedì 10 settembre

"Marcuse: il corpo sessuato"

Giovedì 17 settembre

"Pasolini: i corpi"

Orario serale 21:00

Per garantire il rispetto delle normative anti Covid è gradita la prenotazione e chiediamo ai partecipanti di essere dotati di mascherina.

Le serate compatibilmente con il meteo saranno svolte all'aperto.

Per info e prenotazioni: 346 623 5162 oppure via mail al: info@kantieremisto.org