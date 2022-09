Mercatino, baratto e artigianato a Oderzo

Torna nuovamente presso l'Hub di Kantiere Misto ad Oderzo la "Piazza del Baratto"! In questa giornata dedicata a socialità e condivisione sarà possibile effettuare scambi di merce a costo ZERO. Nella grande varietà di articoli presenti, come libri, DVD, CD, oggettistica, abbigliamento e molto altro, quest'anno saranno presenti anche gioielli artigianali. Inoltre verranno allestite delle bancarelle dedicate a dei mercatini veri e propri.

Per info:

3466235162, via Whatsapp



Mail: info@kantieremisto.org