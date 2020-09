“credo in ciò che non vedo, e lo vedo spesso”

ONLY FAT CAP

30 anni per la disciplina

Sabato 12 settembre 2020, sarà l'occasione per trovarsi assieme per celebrare i primi 30 anni di attività nella disciplina dell'Aerosol Art da parte di Diego Colussi, in arte SLY.

Presso la sede di Kantiere Misto sarà possibile ammirare questa mostra composta da una serie di opere inedite dell'artista, sapientemente mixate ad alcune più datate. Un percorso tecnico-stilistico incredibile, che verrà preceduto dalla presentazione del libro-catalogo "ONLY FAT CAP": un interessante raccolta di opere di SLY, correlate da un introspettivo testo, scritto dallo stesso autore.

Un'appuntamento dedicato agli amanti della spray art e non solo.

Presenta Andrea "Style1" Antoni.