Improbabili incontri - musiche di Antonio Rolfini

IMPROBABILI INCONTRI è uno spettacolo dove musica e narrazione costituiscono un climax di grande intensità emotiva. L'intento del compositore è quello di abbracciare un pubblico attento e capace di apprezzare il superamento degli schemi e dei formalismi accademici. La libertà, che deriva da tale scelta, è permeata da varie sfumature (new-age, blues, pop, tardo-romantiche e novecentesche) che rendono il tutto adatto ad un vasto uditorio. Il testo narrato è spezzato in diversi brevi momenti incorniciati dalle esecuzioni strumentali. Lo spettacolo scorre piacevolmente, non mancano attimi di suspense per poi lasciare spazio al luminoso finale. INGRESSO A OFFERTA LIBERA