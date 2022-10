Giorgia Palmas a Oderzo, ospite di Meggetto

Le giovani sorelle Elisa e Laura Meggetto, creatrici del brand “Le Meggetto”, sempre alla ricerca di nuove idee e proposte moda, molto attive nei canali social Facebook e Instagram meggetto.it, mettono un tassello in più nel percorso all’interno della loro azienda, la storica Meggetto, retailer di calzature e pelletterie, online e offline. Dopo 70 anni di crescita, l’azienda ora conta 16 punti vendita in Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma punta di espandersi ulteriormente, come dimostra l’apertura di un nuovo punto vendita al centro commerciale Airone di Monselice avvenuta pochi giorni fa.

Meggetto ha ospitato nel suo percorso molte testimonial nel mondo dello spettacolo, presenti nel panorama televisivo nazionale. E per la prima volta, Giorgia Palmas, la velina più famosa d’Italia, sarà ospite nel negozio Meggetto di Oderzo, presso il Parco Commerciale Stella (via Maestri del Commercio), dove verrà accolta dai suoi numerosi fan. Per l’occasione tutti i partecipanti potranno fare una foto assieme a Giorgia e riceverla gratuitamente! Ci saranno musica, divertimento e numerose offerte! Quest’evento così tanto atteso si terrà sabato 15 ottobre dalle ore 16.00 alle 18.00.