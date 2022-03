L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com o chiamando lo 0422 184 0 814.

Le serate delle Apericene Jazz del Giovedì al Caffi proseguiranno e si concluderanno il 14 luglio con Off Broadway e il particolare tributo musicale alla Tin Pan Alley e alla musica dei teatri di Broadway.



IL TRIO OFF BROADWAY

Off Broadway nasce dalla volontà di rielaborare con propri arrangiamenti alcune composizioni legate al panorama musicale della Tin Pan Alley e dei teatri di Broadway. L’affiatatissimo trio propone un repertorio di brani pensati e adattati al particolare progetto, tra i meno battuti del repertorio jazzistico, e che fanno parte del Great American Songbook, in cui compositori, parolieri e cantanti hanno raccolto quelli che diventeranno gli Standards nella musica Jazz.



L’organico vede protagonista il clarinettista Michele Uliana, vincitore del Tony Scott Clarinet Award nel 2017, affiancato dal chitarrista Davide Palladin, già con Massimo Faraò, e Byron Landham, e dalla pulsazione incalzante del contrabbasso di Nicola Bortolanza, direttore artistico di Treviso Suona Jazz Festival.



Nato nel 2014, il gruppo ha inciso parte del suo repertorio nel cd “A nightingale sang in Berkeley square”.