A novembre apre L’Officina del Vino, l’agri wine bar di Cantina Pizzolato

Conto alla rovescia per l’apertura de “L’Officina del vino”, il nuovo agri-wine bar di Cantina Pizzolato che aprirà le sue porte al pubblico dal weekend del 25 -28 novembre in poi e che rappresenta il completamente del progetto della cantina trevigiana.

Un weekend di apertura inaugurale che vi farà vivere a pieno l’Officina del vino, un luogo a cui la famiglia Pizzolato dedica uno spazio privilegiato dove in ogni calice si potrà scoprire e svelare il lavoro dell’agricoltore. Un luogo dove natura e vino si fondono e vivono in sintonia. Dove “lo stare” sarà una vera esperienza emozionale. Dove il tempo si fermerà.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO DI APERTURA

25 novembre : apertura “Officina del vino” dalle 17 alle 24 per aperitivi, cena e dopocena (chiusura cucina alle ore 22).

: apertura “Officina del vino” dalle 17 alle 24 per aperitivi, cena e dopocena (chiusura cucina alle ore 22). 26 novembre: apertura “Officina del vino” dalle 17 alle 24 per aperitivi, cena e dopocena (chiusura cucina alle ore 22).

apertura “Officina del vino” dalle 17 alle 24 per aperitivi, cena e dopocena (chiusura cucina alle ore 22). 27 novembre: apertura “Officina del vino” dalle 10 alle 24 per aperitivi, pranzo, cena e dopocena (chiusura cucina pranzo alle ore 14 e chiusura cucina cena alle ore 22).

apertura “Officina del vino” dalle 10 alle 24 per aperitivi, pranzo, cena e dopocena (chiusura cucina pranzo alle ore 14 e chiusura cucina cena alle ore 22). 28 novembre : apertura “Officina del vino” dalle 10 alle 24 per aperitivi, pranzo, cena e dopocena (chiusura cucina pranzo alle ore 14 e chiusura cucina cena alle ore 22).

: apertura “Officina del vino” dalle 10 alle 24 per aperitivi, pranzo, cena e dopocena (chiusura cucina pranzo alle ore 14 e chiusura cucina cena alle ore 22). Vino, uova, ortaggi, salumi e formaggi sono i prodotti cardine dell’azienda Agricola Pizzolato Settimo: i ricercati menù dell’Agri Wine Bar sono sviluppati in ottica di “alimenti circolari”, rispettandone stagionalità e evitandone ogni spreco.

GLI ORARI

L’Officina del vino è aperta il giovedì e il venerdì per l’aperitivo e la cena dalle 17 alle 24 (chiusura cucina alle 22) e il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena con orario continuato dalle 10 alle 24 (chiusura cucina pranzo alle ore 14 e chiusura cucina cena alle ore 22).

Durante la settimana, la nuova struttura è a disposizione di visitatori, wine lover, aziende e privati che potranno utilizzare gli ampi spazi, la terrazza panoramica e il garden esterno per eventi, meeting, pranzi e cene aziendali.

INFO

Prenota allo +39 0422928166 o scrivendo a welcome@agricolapizzolato.com