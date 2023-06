Officina Festival - "Metamorfosi"

Benvenuti nel mondo incantato di Officina Festival, un evento unico che trasformerà il "Cimitero dei Burci" in una straordinaria esperienza artistica, musicale e tecnologica.

N.B.

- Questo è un luogo privato e "SEgReTo" che per la prima volta apre le sue porte al pubblico grazie ad OFFicina Festival 2023/2024 e ai "proprietari di casa" che ci hanno dato questa immensa possibilità -

LOCATION:

-Il cimitero dei Burci-

Uno spazio dal ricco passato, oggetto di un lungo processo di recupero e bonifica, finalmente, viene rivelato al mondo grazie a un "Day Festival" senza precedenti.

-Lasciati avvolgere dalle atmosfere misteriose di questa Location e dai suoi segreti custoditi nel tempo.

-OFFICINA DAYTIME EXPERIENCE-

10AM | 7PM

-LIVE MUSIC

-YOGA CLASS

-FOOD TRUCKS

-FRESH DRINKS

-CLASSIC PIANO

-CONTEMPORARY DANCE

-"OFF" STRANGE MARKET

-MODULAR CLUB STAGE-

10AM | 00AM

-SKATEBÅRD

-FABRICE

-PAOLO MOSCA

-GÄBRØ

-OPIFICIO SoundSystem

- Balla al ritmo coinvolgente dei DJ più talentuosi e lasciati trasportare dalle melodie travolgenti dei live set più emozionanti, la musica ti avvolgerà e ti trascinerà in un turbine di emozioni -

Dubbi sul Club?

LINK esempio "Club Experience":

"Skatebård | Boiler Room x Dekmantel Festival 2018"

https://www.youtube.com/watch?v=Xu6fwhS0QFA

- Ma Officina Festival non è "solo" musica! -

Sperimenta le installazioni artistiche innovative, che ti porteranno in un viaggio sensoriale attraverso forme, colori e movimenti. Esplora la realtà virtuale e immergiti in mondi straordinari, dove la fantasia prende vita. Scopri le ultime frontiere della tecnologia e lasciati affascinare dalle sorprese che abbiamo in serbo per te.

- Officina Festival è un luogo di connessione, dove le menti si incontrano e si fondono in un'atmosfera unica di energia positiva, una Community di persone appassionata di arte, musica e creatività che condivide momenti unici, idee, ed ispirazioni -

N.B.

- Officina è un "DAY FESTIVAL" , i cancelli aprono alle 9AM -

" Non perdere l'opportunità di essere parte di questa esperienza straordinaria. Acquista il tuo biglietto per Officina Festival e preparati a vivere un'esperienza che ti porterà oltre i confini dell'immaginazione. Ti aspettiamo nel cuore del cimitero dei Burci, pronti a regalarvi momenti indimenticabili. "