Ognissanti in famiglia all’Osteria Vivace con il “Family Day”

Giornata formato famiglia all’Osteria Vivace di Casale sul Sile: martedì 1 novembre il locale sulle rive del Sile propone il “Family Day”, un programma speciale dedicato ai più piccoli, con tante attività di intrattenimento per trascorrere il giorno di Ognissanti godendo delle miti atmosfere autunnali nel grande parco a disposizione attrezzato anche con giochi per bambini.

L’osteria aprirà le porte alle 11 proponendo per il pranzo uno speciale menù a tema zucca per gli adulti e uno per i bambini ispirato ad Halloween. Durante il pasto non mancherà l’intrattenimento per i più piccoli con truccabimbi e composizioni di palloncini artistici. Alle 15.30 attività di lettura animata con Alberto Sordi e il suo Bruno, il cane del Sile, ambientato proprio lungo le sponde del fiume del Sile, con la possibilità di farsi autografare il libro dall’autore. Si prosegue poi dalle 16.30 alle 18.30 con lo show di magia e palloncini stravaganti di Abe il Trampoliere, che sarà protagonista anche di uno speciale spettacolo infuocato conclusivo. In occasione del “Family Day”, inoltre, nel parco dell’osteria approderanno quattro riproduzioni di dinosauri a grandezza naturale, curate nei minimi dettagli e già esposte in importanti mostre e musei italiani ed europei. I quattro animali preistorici resteranno in esposizione da novembre e marzo, per essere poi sostituiti con altri modelli.

L’Osteria Vivace si trova lungo la pista ciclabile che collega Treviso e Jesolo, all’altezza di Lughignano, frazione di Casale sul Sile, a pochi passi dall’antica Fornace. Ricavata all’interno dell’ex dimora storica della famiglia Goppion, nota da inizio Novecento per la produzione di caffè, è completamente immersa nella natura, dotata di un grande parco che si affaccia sul Sile e di ampi spazi interni.