Oikos | Circolo di filosofia al Teatro del Pane

Una casa per te e i tuoi pensieri da condividere con gli altri, davanti a un tè o a un calice di vino. In principio c’è un libro, la fine è tutta da scoprire lungo i percorsi mai lineari del dibattito condiviso filosofico. Una volta al mese per cinque mesi con cinque libri per smentire le nostre certezze, confermare le nostre speranze, nutrire il nostro pensiero critico. Tu leggi il libro e vieni col desiderio di parlarne, al calice di vino e al resto ci pensiamo noi.



DOVE

Teatro del Pane – via Fontane 91 Villorba (Tv)



QUANDO

Una volta al mese – ore 20.30





CALENDARIO DATE CIRCOLO DI FILOSOFIA



16 Dicembre 2021 / Saggezza-Tempo

Seneca – La brevità della vita (Einaudi 2020)



13 Gennaio 2022 / Progresso

Colamedici, M. Gancitano – La società della performance (Tlon 2020)



10 Febbario 2022 / Silenzio

Erling Kagge – Il silenzio (Einaudi 2017)



17 Marzo 2022 / Ragione/Follia

Giorgio Colli – La nascita della filosofia (Adelphi 1975)



14 Aprile 2022 / Oscurità

Fëdor Dostoevskij – Memorie dal sottosuolo (Mondadori 1989)





INFORMAZIONI E ISCRIZIONI



Quota singola di partecipazione per cinque incontri € 30,00

porta chi vuoi ( 2 pers.) al costo totalr di € 50,00



Il circolo si avvierà con un minimo di 15 partecipanti.



Ogni incontro tematico, condotto dalla dott.ssa Pamela Boldrin, si struttura a partire dalla lettura del libro in programma, che fornirà la cornice entro la quale iniziare il dialogo e dibattito. Tu leggi il libro e vieni col desiderio di parlarne, al calice di vino e al resto ci pensiamo noi.