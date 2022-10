OIKOS | Circolo di filosofia | La Chiave di Sophia



Una casa per te e i tuoi pensieri da condividere con gli altri, davanti a un tè o a un calice di vino. In principio c'è un tema, la fine è tutta da scoprire lungo i percorsi mai lineari del dibattito condiviso filosofico.



Una volta al mese per otto mesi con otto temi diversi, per smentire le nostre certezze, confermare le nostre speranze, nutrire il nostro pensiero critico. Tu rifletti sul tema o leggi libro e vieni col desiderio di parlarne, al calice di vino e al resto ci pensiamo noi.



DOVE

Biblioteca di Villorba - c/o Barchessa Villa Giovannina, Via della Libertà 2, VILLORBA



QUANDO

Una volta al mese - ore 20.30





CALENDARIO DATE CIRCOLO DI FILOSOFIA



27 Ottobre / Oikos, la grande Casa

Abitare l’ecosistema orientando il pensiero alla circolarità della natura



24 Novembre / Complessità

Sistemi complessi, visioni d’insieme e strategie globali per sopravvivere nel XXI sec



15 Dicembre / Felicità

Un misterioso sentimento che muove le nostre esistenze tra sogni e realtà.



26 Gennaio / Piacere-Dolore

Byung Chul Han (Einaudi 2022) La società senza dolore



23 Febbraio / Maschera

Realtà, finzione, verità o inganno: i mille volti dell’umano.



30 Marzo / Metamorfosi

Cambiare, divenire, evolversi, adattarsi o resistere alle sfide della vita.



20 Aprile/ Viaggio

Pietro Del Soldà (Marisilio 2022) La vita fuori di sè, Una filosofia dell’avventura



18 Maggio / Tempo

Il senso del tempo tra passato, presente e futuro, tra Chronos e Kairos.





INFORMAZIONI E ISCRIZIONI



Quota singola di partecipazione per cinque incontri € 65,00

porta chi vuoi ( 2 pers.) al costo di € 110,00



Il circolo si avvierà con un minimo di 15 partecipanti.



Ogni incontro tematico, condotto dalla dott.ssa Pamela Boldrin, si struttura a partire dalla lettura del libro in programma, che fornirà la cornice entro la quale iniziare il dialogo e dibattito. Tu leggi il libro e vieni col desiderio di parlarne, al calice di vino e al resto ci pensiamo noi.