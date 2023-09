Prezzo non disponibile

*Benvenuti a Oktober Bier Fest: La Festa della Birra di Rosa e Baffo!*

Siete pronti per tre serate di divertimento, birra e allegria? È il momento di sollevare i vostri boccali, perché stiamo per celebrare la birra in grande stile!

*Data:* 5-6-7 Ottobre 2023

*Ora:* 19.30

*Luogo:* Vecia Osteria Rosa e Baffo - Via Altinia 89 - Bonisiolo - Mogliano Veneto (TV)

Cosa potete aspettarvi:

*La mitica Forst FestBier la birra Forst dedicata agli eventi!

*Delizioso cibo:* Accompagnate le vostre birre con del cibo fantastico.

*Musica dal vivo:*

I posti sono limitati, quindi assicuratevi di prenotare il vostro tavolo in anticipo. È un evento da non perdere!

Unitevi a noi per una serata indimenticabile tra amici, birra e buona musica. Segnate la data nei vostri calendari e invitate tutti i vostri amici!

Domande? Contattateci allo 0413084758 per ulteriori informazioni.

Non vediamo l'ora di condividere una birra con voi tutti!