Zero Branco

Vi aspettiamo nei giorni 22, 23 e 24 Settembre per festeggiare assieme l'Oktober DOGE Fest!

Per l'occasione avremmo un menù bavarese speciale e MARZEN per caduta, tutte le altre birre saranno sempre disponibili alla spina!

CONCERTI:

22/09 Shaman's Blues

23/09 No More Head Trips

Non mancate!

Per prenotazioni chiamare il 327 9820570