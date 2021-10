Golf Club di Montebelluna: domenica il torneo a tema Oktoberfest

Al Golf Club di Montebelluna, domenica 3 ottobre, si terrà una singolarissima gara di golf, sul percorso a nove buche, nella specialità Louisiana a coppie. “Oktober Fest al Golf di Montebelluna” sarà l’occasione, oltre che per fare sport, anche di gustare le birre artigianali del territorio e le specialità tipiche bavaresi. La gara è stata pensata da un socio d’eccezione del Golf Club Montebelluna, il tedesco che vive in Germiania Ekkard Volkwine, per ricordare e celebrare la celebre festa di Monaco di Baviera che quest’anno è stata annullata causa Covid e che si sarebbe dovuta concludere proprio domenica 3 ottobre. «Si trappa di una competizione molto particolare - spiega il presidente del Golf Club Montebelluna (nella foto) - Sul percorso di nove buche si troveranno quattro tappe dove si potrà gustare birre prodotte nella nostra zona, abbinate a piatti tipici dell’Oktober Fest. Un sincero grazie per l’idea avuta dal nostro socio che qui a Montebelluna viene spesso anche soltanto per giocare a golf».

La prima tappa si trova alla buca numero tre, dove il birrificio BioNoc di Fiera di Primiero abbinerà alla sua birra Hello, speck altoatesino, cetriolini e pane di Monaco. Alla buca cinque ci sarà l’Azienda agricola Brotto Chiara, con la birra Norah’s abbinata a wurstel e crauti. Si passerà poi alla buca sette, dove l’agribirrificio di Montebelluna (quartiere Sant’Andrea), il Napinta, presenterà una birra speciale appena prodotta accompagnata da un’insalata di patate e formaggi bavaresi, Infine, alla buca nove, ci sarà il notissimo birrificio Pedavena, con un piatto di stinco sfilacciato, canederli e patate.

